Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es detenido en Estados Unidos

El empresario mexicano Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont fue detenido en Miami por su situación migratoria irregular.
lun 27 octubre 2025 01:35 PM
Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga (Instagram)

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont , acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de lavado de dinero, crimen organizado y desvío de fondos públicos, fue detenido hace casi un mes en Estados Unidos.

El empresario mexicano está recluido en el Centro de Procesamiento y Servicios de Krome North SPC, una instalación migratoria ubicada en Miami, Florida, según registros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Detienen a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, en Miami

La detención fue realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encabezado por Todd Lyons, pero no está relacionada con los delitos que se le imputan en México.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga (Instagram)

En cambio, su arresto se debe a una situación migratoria irregular, ya que no contaba con visa de trabajo ni de turista para permanecer legalmente en territorio estadounidense.

Álvarez Puga estaba prófugo desde septiembre de 2021, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra junto a su esposa, la conductora Inés Gómez Mont .

Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont (Instagram)

La pareja fue señalada por ser parte de una red de empresas fantasma utilizadas para desviar recursos públicos, en uno de los casos más mediáticos de presunta corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Mientras Álvarez Puga enfrenta su proceso migratorio en Estados Unidos, aún se desconoce el paradero de Gómez Mont. Desde que se emitió la ficha roja de Interpol en su contra, no ha reaparecido públicamente ni se ha confirmado su ubicación.

La pareja, que en su momento fue muy activa en redes sociales y eventos públicos, ha mantenido total silencio desde que empezó la investigación y se convirtieron en prófugos por delitos como lavado o desvío de dinero y desvío de fondos públicos.

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga (Instagram)

El caso ha generado inquietud en círculos políticos mexicanos, especialmente ante la posibilidad de que el fiscal Alejandro Gertz Manero solicite la extradición de Álvarez Puga.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga (Instagram)

Esta eventual acción preocuparía a figuras como el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quienes, se presume, habrían tenido vínculos comerciales con el empresario.

Aunque la detención no se relaciona directamente con los delitos que se le imputan en el país, su presencia bajo custodia en Estados Unidos podría abrir la puerta a nuevas investigaciones y presiones diplomáticas y que, por ahora, el futuro legal de Álvarez Puga depende de las decisiones que tome la FGR y de los acuerdos bilaterales entre ambos países.

