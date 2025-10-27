Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es detenido en Estados Unidos

Detienen a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, en Miami

La detención fue realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encabezado por Todd Lyons, pero no está relacionada con los delitos que se le imputan en México.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga (Instagram)

En cambio, su arresto se debe a una situación migratoria irregular, ya que no contaba con visa de trabajo ni de turista para permanecer legalmente en territorio estadounidense.

Álvarez Puga estaba prófugo desde septiembre de 2021, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra junto a su esposa, la conductora Inés Gómez Mont .

Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont (Instagram)

La pareja fue señalada por ser parte de una red de empresas fantasma utilizadas para desviar recursos públicos, en uno de los casos más mediáticos de presunta corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Mientras Álvarez Puga enfrenta su proceso migratorio en Estados Unidos, aún se desconoce el paradero de Gómez Mont. Desde que se emitió la ficha roja de Interpol en su contra, no ha reaparecido públicamente ni se ha confirmado su ubicación.