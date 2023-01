Dan nuevo revés legal a Inés Gómez Mont; le niegan un amparo

De esta forma, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México negó el amparo a la ex presentadora, para que se deje insubsistente la orden de aprehensión que libró en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, se indicó que el delito no lo constituyó la abstención de enterar los impuestos del ejercicio fiscal de 2016, sino la posibilidad de que existan recursos, derechos o bienes que provengan, de manera directa o indirecta, de la comisión de un delito y respecto de los cuales no se acredite su legítima procedencia, por lo que no es posible decretar el pronunciamiento de no ejercicio de la acción penal.