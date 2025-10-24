En su esperado regreso a la televisión, Yadhira Carrillo asegura que “no la marea el éxito ni nada”

Yadhira Carrillo asegura que “no la marea el éxito ni nada” en su regreso a la televisión

Yadhira Carrillo destacó que esta vuelta a sus raíces en el melodrama mexicano no sólo significa un nuevo capítulo profesional, sino también una reconexión emocional y mental con su vocación artística.

“Es muy importante, por salud mental, dedicarte a lo que te gusta y para lo que estudiaste tanto tiempo”, expresó la actriz de telenovelas como La Otra, Amarte es Mi Pecado o El Privilegio de Amar.

Con más de dos décadas de trayectoria, Yadhira aseguró que su visión sobre la fama y el éxito ha cambiado con los años.

“Aquí podemos ver a una mujer actriz que se para bien en la tierra y que no la marea ni el éxito ni nada”, aseguró.

Tras separarse de Juan Collado, Yadhira vuelve a las telenovelas (Agencia México)

Y al hablar sobre el momento que está viviendo, de frente al estreno de Los Hilos del Pasado, la actriz dejó en claro que busca retomar su carrera con honestidad y autoconocimiento, luego de los años y las experiencias que vivió alejada de la televisión.

“Estoy muy agradecida con esto que estoy viviendo y sé que lo tienes que trabajar todos los días, que te tienes que cuidar para estar bien y que la gente vea en ti a una persona que trabaja sobre sí misma”, reflexionó.

