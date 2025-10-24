En su esperado regreso a la televisión, Yadhira Carrillo asegura que “no la marea el éxito ni nada”

Tras un largo periodo fuera de televisión, Yadhira Carrillo marca su regreso a las telenovelas como figura principal en Los hilos del pasado, proyecto encabezado por el productor José Alberto “El Güero” Castro.
La actriz expresó su gratitud por volver a los foros de Televisa, reconociendo que este retorno ocurre en un momento emocionalmente significativo para ella, luego de atravesar situaciones personales complejas como su separación del abogado Juan Collado.
“Cuando entré al foro por primera vez estaban de pie, parados, de pie, así, esperando; y cuando entré dije: ‘¿Me están esperando a mí?’”, contó la actriz.
“Y sí, me estaban esperando a mí. Claro que empecé a llorar, se te salen las lágrimas y dices: ‘No puede ser esto’. Fue un honor”, relató Yadhira visiblemente emocionada.
Yadhira Carrillo destacó que esta vuelta a sus raíces en el melodrama mexicano no sólo significa un nuevo capítulo profesional, sino también una reconexión emocional y mental con su vocación artística.
“Es muy importante, por salud mental, dedicarte a lo que te gusta y para lo que estudiaste tanto tiempo”, expresó la actriz de telenovelas como La Otra, Amarte es Mi Pecado o El Privilegio de Amar.
Con más de dos décadas de trayectoria, Yadhira aseguró que su visión sobre la fama y el éxito ha cambiado con los años.
“Aquí podemos ver a una mujer actriz que se para bien en la tierra y que no la marea ni el éxito ni nada”, aseguró.
Y al hablar sobre el momento que está viviendo, de frente al estreno de Los Hilos del Pasado, la actriz dejó en claro que busca retomar su carrera con honestidad y autoconocimiento, luego de los años y las experiencias que vivió alejada de la televisión.
“Estoy muy agradecida con esto que estoy viviendo y sé que lo tienes que trabajar todos los días, que te tienes que cuidar para estar bien y que la gente vea en ti a una persona que trabaja sobre sí misma”, reflexionó.
Llena de recuerdos y experiencias pasadas, Yadhira Carrillo está agradecida por volver a trabajar en lo que tanto ama
Esta nueva etapa en la carrera de Yadhira Carrillo se da en medio de un proceso personal de reconstrucción y fortaleza para la actriz, luego de respaldar por años a su ex esposo, el abogado Juan Collado, durante los momentos legales más difíciles de su vida, cuando estuvo en prisión. En este sentido, para Yadhira, volver a actuar representa una forma de sanar y reencontrarse con su esencia.
La actriz también rememoró con afecto una faceta poco conocida de su trayectoria artística: su participación en el videoclip “Que seas feliz”, uno de los temas más emblemáticos de Luis Miguel. Esta colaboración, que marcó un momento especial en su carrera, sigue siendo un recuerdo entrañable para ella.
“Fue precioso, fue muy lindo. Creo que nunca he hablado de eso realmente porque trato un poco de cuidar esas vivencias, muchas muy hermosas, como esta experiencia”, comentó con una sonrisa ante la prensa.
Finalmente, Yadhira Carrillo envió un mensaje de gratitud y buenas vibras tanto a sus compañeros como a su público: “Le mando siempre todo lo mejor y las bendiciones más grandes del mundo a él —Luis Miguel— y a cada una de las personas que nos ve y nos escucha”, concluyó.
Con información de Agencia México