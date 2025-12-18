El deseo más profundo de Nicolás Buenfil: conocer a su abuelo Ernesto Zedillo Ponce de León, ex presidente de México

Nicolás Buenfil expresa su deseo de reunirse con su abuelo, Ernesto Zedillo Ponce de León

A sus 20 años, Nicolás Buenfil ha consolidado una relación cordial con su papá, Ernesto Zedillo Jr., con quien recientemente ha tenido encuentros después de años sin contacto.

Este acercamiento ha despertado en el interés por conocer a su abuelo, Ernesto Zedillo Ponche de León, quien fue presidente de México entre 1994 y 2000. En en declaraciones retomadas por Grupo Fórmula, el hijo de la actriz reveló que ha hablado de esto con su padre.

“Sí le he dicho y me dice: ‘Cuando vayas allá a donde vive me avisas y te digo”, expresó, aunque sin dar mayor detalle del sitio en el que ahora radica el ex mandatario. Mientras tanto, espera se pueda dar ese acercamiento, lo que le permitiría conocer aún más a su familia paterna.

✨ Nicolás Buenfil compartió su experiencia trabajando en Televisa, donde aseguró que ganarse el dinero sí cuesta trabajo. Además, sorprendió al confesar que no conoce a su abuelo, el expresidente Ernesto Zedillo, pero que le gustaría poder hacerlo algún día. 🇲🇽 #TodoParaLaMujer… pic.twitter.com/46ZOo4iUUG — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 16, 2025

Nicolás Buenfil celebra el reencuentro con su papá: “Ha valido mucho la pena”

Por otro lado, Nicolás Buenfil, quien además ha incursionado como asistente de producción en Televisa, destacó que le da felicidades mantener contacto con su papá, a quien logró acercarse en parte gracias a que su hermana, Isabella Zedillo, estableció primero comunicación con él a través de redes sociales.

Sí, por supuesto, ha valido mucho la pena y estoy feliz porque nos queremos, nos vemos de vez en cuando…”, expresó.