El deseo más profundo de Nicolás Buenfil: conocer a su abuelo Ernesto Zedillo Ponce de León, ex presidente de México

Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr., ha vuelto a poner en el centro del debate mediático su historia familiar tras declarar públicamente su deseo de conocer a su abuelo, el ex presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León.
A sus 20 años, Nicolás Buenfil ha consolidado una relación cordial con su papá, Ernesto Zedillo Jr., con quien recientemente ha tenido encuentros después de años sin contacto.
Este acercamiento ha despertado en el interés por conocer a su abuelo, Ernesto Zedillo Ponche de León, quien fue presidente de México entre 1994 y 2000. En en declaraciones retomadas por Grupo Fórmula, el hijo de la actriz reveló que ha hablado de esto con su padre.
“Sí le he dicho y me dice: ‘Cuando vayas allá a donde vive me avisas y te digo”, expresó, aunque sin dar mayor detalle del sitio en el que ahora radica el ex mandatario. Mientras tanto, espera se pueda dar ese acercamiento, lo que le permitiría conocer aún más a su familia paterna.
Nicolás Buenfil compartió su experiencia trabajando en Televisa, donde aseguró que ganarse el dinero sí cuesta trabajo. Además, sorprendió al confesar que no conoce a su abuelo, el expresidente Ernesto Zedillo, pero que le gustaría poder hacerlo algún día.
Nicolás Buenfil celebra el reencuentro con su papá: “Ha valido mucho la pena”
Por otro lado, Nicolás Buenfil, quien además ha incursionado como asistente de producción en Televisa, destacó que le da felicidades mantener contacto con su papá, a quien logró acercarse en parte gracias a que su hermana, Isabella Zedillo, estableció primero comunicación con él a través de redes sociales.
Sí, por supuesto, ha valido mucho la pena y estoy feliz porque nos queremos, nos vemos de vez en cuando…”, expresó.
Ernesto Zedillo Jr. estuvo ausente en la vida de Nicolás Buenfil, reconoce Erika Buenfil: “me regaló lo más hermoso”
Desde hace casi dos décadas, la historia familiar entre Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. hijo del expresidente de México, ha estado marcada por la ausencia del padre de su hijo, Nicolás Buenfil.
Aunque ambos tuvieron un breve romance en 2004 que derivó en el nacimiento de Nicolás, la relación de Zedillo Jr. con su hijo no se consolidó en los primeros años de vida del joven.
Erika Buenfil ha relatado en varias entrevistas que, tras enterarse de su embarazo, intentó comunicar a Zedillo Jr. la noticia, pero este se alejó y dejó de estar presente en la vida de su primogénito. “No se ha hecho cargo ninguno de sus gastos ni tampoco se ha ofrecido en hacerlo”, explicó la actriz al recordar la ausencia del padre de su hijo.
A lo largo de casi veinte años, Buenfil sostuvo que nunca guardó rencor y que siempre quiso lo mejor para su hijo sin entorpecer la posibilidad de un acercamiento futuro. En entrevistas, Buenfil ha dicho que nunca habló mal de Zedillo Jr. frente a Nicolás, siguiendo el consejo de su madre: “Nunca le llenes su corazón ni sus sentimientos de cosas que traigas tú… tarde o temprano tiene el derecho de conocerlo”.
Con el paso del tiempo, el panorama familiar cambió: aunque la relación entre Nicolás y su padre sigue siendo esporádica, ambos han logrado fortalecer un vínculo cordial en los últimos años, incluso con encuentros familiares en los que también están sus medias hermanas, Isabella y Victoria.
Erika destaca que, pese a todo, prefiere enfocarse en lo positivo: “Siempre le voy a desear algo bueno… me regaló la bendición y la alegría más grande”, dijo en referencia a Zedillo Jr. por ser el padre de Nicolás.