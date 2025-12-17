Melania Trump expone su vida en un documental que ya genera polémica, ¿vale la pena verlo?

Melania Trump expone su vida en un documental que ya genera polémica

Melania, que se estrenará en cines a nivel global el 30 de enero de 2026, explora los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025, ofreciendo acceso exclusivo a momentos personales y públicos en la vida de la primera dama de Estados Unidos.

El documental fue dirigido por Brett Ratner y producido por Amazon MGM Studios bajo un acuerdo de licencia que se reporta en aproximadamente 40 millones de dólares, una cifra que subraya la magnitud del proyecto.

El primer tráiler de la cinta protagonizada por la esposa del presidente Donald Trump fue presentado por Fox News la mañana de este miércoles.

El adelanto, que dura un minuto con ocho segundos, ofrece un primer vistazo al proyecto y está acompañado por la frase: “Sé testigo de cómo se hace historia. 20 días para convertirse en primera dama de los Estados Unidos de América”.

WORLD EXCLUSIVE: The “MELANIA, THE FILM” trailer is here — revealing the First Lady like never before. pic.twitter.com/ZO1QQSSV3b — FOX & Friends (@foxandfriends) December 17, 2025

La cinta, descrita oficialmente como una ventana “sin filtros y sin precedentes” al proceso de transición y los desafíos diarios que enfrenta Melania, incluye escenas detrás de cámaras del proceso de preparación para la ceremonia de inauguración, reuniones privadas, momentos familiares y el equilibrio entre sus responsabilidades públicas y su vida personal.

La esposa de Donald Trump, quien también funge como productora ejecutiva de la película, aseguró en declaraciones que la cinta documenta un capítulo significativo de su vida y ofrece al público internacional “una mirada íntima” a su experiencia.

Melania Trump

El anuncio del tráiler ha generado un amplio debate en redes sociales y plataformas de noticias, con reacciones mixtas sobre el enfoque de la película y la decisión de Melania de incursionar en el cine documental.