Melania Trump expone su vida en un documental que ya genera polémica, ¿vale la pena verlo?

El documental 'Melania', producido por Amazon MGM Studios, muestra los 20 días previos a la investidura de 2025 desde la perspectiva de la primera dama.
mié 17 diciembre 2025 04:47 PM
Melania Trump
Melania Trump (Andrew Harnik/Getty Images)

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se ha convertido en noticia internacional tras anunciar el lanzamiento de su primera película documental autobiográfica, titulada Melania. El proyecto fue revelado con el estreno del primer tráiler este miércoles y se perfila como uno de los estrenos más comentados del próximo año, ya que promete ofrecer una mirada poco convencional sobre la vida de Melania durante un momento clave de su trayectoria.

Melania Trump expone su vida en un documental que ya genera polémica

Melania, que se estrenará en cines a nivel global el 30 de enero de 2026, explora los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025, ofreciendo acceso exclusivo a momentos personales y públicos en la vida de la primera dama de Estados Unidos.

El documental fue dirigido por Brett Ratner y producido por Amazon MGM Studios bajo un acuerdo de licencia que se reporta en aproximadamente 40 millones de dólares, una cifra que subraya la magnitud del proyecto.

El primer tráiler de la cinta protagonizada por la esposa del presidente Donald Trump fue presentado por Fox News la mañana de este miércoles.

El adelanto, que dura un minuto con ocho segundos, ofrece un primer vistazo al proyecto y está acompañado por la frase: “Sé testigo de cómo se hace historia. 20 días para convertirse en primera dama de los Estados Unidos de América”.

La cinta, descrita oficialmente como una ventana “sin filtros y sin precedentes” al proceso de transición y los desafíos diarios que enfrenta Melania, incluye escenas detrás de cámaras del proceso de preparación para la ceremonia de inauguración, reuniones privadas, momentos familiares y el equilibrio entre sus responsabilidades públicas y su vida personal.

La esposa de Donald Trump, quien también funge como productora ejecutiva de la película, aseguró en declaraciones que la cinta documenta un capítulo significativo de su vida y ofrece al público internacional “una mirada íntima” a su experiencia.

Melania Trump
Melania Trump

El anuncio del tráiler ha generado un amplio debate en redes sociales y plataformas de noticias, con reacciones mixtas sobre el enfoque de la película y la decisión de Melania de incursionar en el cine documental.

Melania Trump: de modelo internacional a primera dama de Estados Unidos

Melania Trump es una ex modelo y empresaria de origen europeo que alcanzó proyección mundial al convertirse en la primera dama de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump.

Nació como Melanija Knavs el 26 de abril de 1970 en Novo Mesto, Eslovenia, entonces parte de Yugoslavia. Creció en una familia de clase media y desde joven mostró interés por la moda, lo que la llevó a iniciar una carrera como modelo en Europa antes de trasladarse a Estados Unidos en la década de 1990.

Melania Trump lanzará documental autobiográfico. (George De Sota/Getty Images)

Su trayectoria en el modelaje la llevó a trabajar en ciudades como Milán y París, y posteriormente a establecerse en Nueva York, donde apareció en revistas internacionales y campañas publicitarias.

En 2005, se casó con Donald Trump y un año después obtuvo la ciudadanía estadounidense. La pareja tiene un hijo, Barron Trump, nacido en 2006.

HBO Screening of "The Kid Stays In The Picture"
Melania Trump se casó con Donald Trump en 2005. (Adam Rountree/Getty Images)

Melania asumió el rol de primera dama en enero de 2017, convirtiéndose en la segunda nacida fuera de Estados Unidos en ocupar ese cargo. Durante su tiempo en la Casa Blanca mantuvo un perfil reservado y centró su agenda pública en la iniciativa “Be Best”, enfocada en el bienestar infantil, el uso responsable de redes sociales y la prevención del acoso escolar.

Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, Melania volvió a ocupar ese cargo por segunda vez.

Donald y Melania Trump
Trump y su esposa, Melania Trump, quien, se dice, le ha perdonado varias infidelidades (Chip Somodevilla / Getty Images)

