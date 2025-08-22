Yadhira Carrillo se sinceró sobre su regreso a las telenovelas y el proceso emocional que ha atravesado entre los dimes y diretes sobre el estado de su relación con Juan Collado, de quien parece confirmar que sí se separaron.
Después de varios años lejos de los sets, la actriz de 52 años compartió cómo se encuentra actualmente en esta nueva etapa profesional, así como detalles de la relación con Collado.
Juan Collado apoya a Yadhira Carrillo en su regreso a las telenovelas
“Mi corazón ahora está tranquilo porque estoy todo el tiempo estudiando mi novela y gritando en el foro”, señaló Yadhira Carrillo al hablar sobre su regreso a la televisión.
“Pero sobre todo es que estoy muy tranquila porque al momento de entrar a hacer la telenovela, mi relación personal fue de: ‘No, ve, haz lo tuyo, lo que tú necesitas. Yo no te puedo detener, te adoro, eres mi vida entera, te voy a cuidar toda la vida. Lo que necesites yo siempre voy a estar, pero ve”, explicó la actriz sobre lo que le dijo Juan Collado sobre la decisión de retomar su carrera, según una entrevista para Despierta América.
¿Yadhira Carrillo confirma separación de Juan Collado?: “Somos grandes amigos”, dice la actriz
Sobre el momento que vive en su vida personal, Yadhira Carrillo dejó en claro que está plena y en libertad, tras su separación de Juan Collado.
“Las personas no pertenecemos a nadie. Las personas somos de nosotros mismos y demostrar el verdadero amor es decirle a una persona: ‘Ve a hacer lo que tú quieras hacer. Yo te suelto y ve, porque si eso es lo tuyo, hazlo’”, expresó la actriz, aunque no aclaró si su matrimonio concluyó o aún se mantiene unido, pero a la distancia.
Para la actriz, el cariño auténtico implica respeto y libertad. “Me parece de aplauso, de agradecer, porque para mí ese es el verdadero amor. El que te permitan que seas. ¿No? Que alguien no te diga: ‘Tú eres de aquí, aquí te quedas porque yo mando’. Me parece muy amoroso”, puntualizó.
Lo que sí explicó Yadhira es cómo se encuentran tanto ella como Juan Collado y lo que le desea de ahora en adelante. Sin embargo, sus palabras parecen confirmar que sí se separaron.
“Somos grandes amigos, nos respetamos muchísimo, queremos que los dos estén bien. Yo quiero que él esté perfecto. Él quiere que yo esté perfecta y que sea inmensamente feliz y yo también quiero que él sea inmensamente feliz con lo que él decida, donde él decida”, compartió.
El miedo que enfrentó Yadhira Carrillo en su regreso a las telenovelas
Durante la entrevista, Yadhira Carrillo también confesó que, pese a la emoción de volver a actuar, sintió algunos miedos relacionados con su aspecto físico y el paso del tiempo.
“Sí, te voy a explicar por qué. Porque yo siempre usé, por ejemplo, los ojos, me hacían los ojos, no sé si ustedes recuerdan, este maquillaje… los ojos, bueno, la piel con el paso del tiempo en los ojitos, no sé si se acuerdan que me hacían el de smoke. Era muy oscuro. Mi sello”, recordó.
Sin embargo, este aspecto característico también le provocó complicaciones. “Pero, ¿qué hace esto?, que la piel al pasar tantos años, durante tantos años, el pincel, el ojo y tu piel se lastima y ya no lo quiere y llora para que se salga. Lo rechaza. Así es. Entonces dije: ‘No voy a poder trabajar, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con mi piel?’”, detalló.
Finalmente, relató que todavía enfrenta esas dificultades, pero que gracias al trabajo de su equipo puede sobrellevarlas. “Así como me ven ahora va Carolina Guillén (su personaje en Los hilos del pasado). Y sigue sucediendo. Entonces, todo el tiempo Lilenita que me maquilla, que me hace el favor de maquillarme, todo el tiempo está… ¿Ves que está mojado el ojo? Todo el tiempo me lo está [retocando]”, comentó.