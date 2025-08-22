¿Yadhira Carrillo confirma separación de Juan Collado?: “Somos grandes amigos”, dice la actriz

Sobre el momento que vive en su vida personal, Yadhira Carrillo dejó en claro que está plena y en libertad, tras su separación de Juan Collado.

“Las personas no pertenecemos a nadie. Las personas somos de nosotros mismos y demostrar el verdadero amor es decirle a una persona: ‘Ve a hacer lo que tú quieras hacer. Yo te suelto y ve, porque si eso es lo tuyo, hazlo’”, expresó la actriz, aunque no aclaró si su matrimonio concluyó o aún se mantiene unido, pero a la distancia.

Para la actriz, el cariño auténtico implica respeto y libertad. “Me parece de aplauso, de agradecer, porque para mí ese es el verdadero amor. El que te permitan que seas. ¿No? Que alguien no te diga: ‘Tú eres de aquí, aquí te quedas porque yo mando’. Me parece muy amoroso”, puntualizó.

Yadhira Carrillo siempre estuvo al pendiente de Juan Collado mientras estuvo preso (Rogelio Morales Ponce)

Lo que sí explicó Yadhira es cómo se encuentran tanto ella como Juan Collado y lo que le desea de ahora en adelante. Sin embargo, sus palabras parecen confirmar que sí se separaron.

“Somos grandes amigos, nos respetamos muchísimo, queremos que los dos estén bien. Yo quiero que él esté perfecto. Él quiere que yo esté perfecta y que sea inmensamente feliz y yo también quiero que él sea inmensamente feliz con lo que él decida, donde él decida”, compartió.