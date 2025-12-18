El gran regreso de Meghan y Harry: preparan comedia romántica para Netflix

Meghan Markle y el príncipe Harry hacen su esperado regreso a Netflix. Según confirmó Us Weekly, Archewell Productions amplió su colaboración con la plataforma de streaming a través de un acuerdo de primera opción por varios años, que abarcará todos sus proyectos de cine y televisión.

Uno de los proyectos más destacados que ya fue confirmado es la adaptación cinematográfica de la novela romántica The Wedding Date, escrita por Jasmine Guillory.

'Con Amor, Meghan: Especial de Navidad' (Instagram / Netflix y Meghan Markle)

Bajo el sello de Archewell, la película llevará al formato audiovisual esta historia sobre una mujer que acepta ser la acompañante de un hombre en la boda de su ex tras un encuentro fortuito, con guion de Tracy Oliver, conocida por su trabajo en Girls Trip.

“Nos enorgullece ampliar nuestra colaboración con Netflix y expandir nuestro trabajo conjunto para incluir la marca As Ever”, compartió Meghan en un comunicado.

“Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan estrechamente con nosotros y con nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en todos los géneros, que tiene repercusión global y celebra nuestra visión compartida”, señaló.

Meghan Markle y el príncipe Harry (Shutterstock)

Además de esta película, hay desarrollos activos en otros trabajos, como una adaptación de Meet Me at the Lake, otra producción en fase de creación dentro de la colaboración con Netflix.

La extensión del acuerdo con Netflix también permitirá continuar con proyectos documentales, series y formatos de entretenimiento bajo distintas temáticas, potenciando la presencia de Harry y Meghan en la industria del entretenimiento global.