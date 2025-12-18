Meghan Markle y el príncipe Harry extendieron su colaboración con Netflix y anunciaron nuevos proyectos, incluido la adaptación cinematográfica de la novela romántica The Wedding Date.
A través de su productora Archewell Productions, la pareja firmó un acuerdo plurianual de tipo first-look con la plataforma de streaming, lo que otorga a Netflix el derecho prioritario para evaluar y adquirir sus nuevas producciones antes que otros estudio.
El gran regreso de Meghan y Harry: preparan comedia romántica para Netflix
Meghan Markle y el príncipe Harry hacen su esperado regreso a Netflix. Según confirmó Us Weekly, Archewell Productions amplió su colaboración con la plataforma de streaming a través de un acuerdo de primera opción por varios años, que abarcará todos sus proyectos de cine y televisión.
Uno de los proyectos más destacados que ya fue confirmado es la adaptación cinematográfica de la novela romántica The Wedding Date, escrita por Jasmine Guillory.
Bajo el sello de Archewell, la película llevará al formato audiovisual esta historia sobre una mujer que acepta ser la acompañante de un hombre en la boda de su ex tras un encuentro fortuito, con guion de Tracy Oliver, conocida por su trabajo en Girls Trip.
“Nos enorgullece ampliar nuestra colaboración con Netflix y expandir nuestro trabajo conjunto para incluir la marca As Ever”, compartió Meghan en un comunicado.
“Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan estrechamente con nosotros y con nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en todos los géneros, que tiene repercusión global y celebra nuestra visión compartida”, señaló.
Además de esta película, hay desarrollos activos en otros trabajos, como una adaptación de Meet Me at the Lake, otra producción en fase de creación dentro de la colaboración con Netflix.
La extensión del acuerdo con Netflix también permitirá continuar con proyectos documentales, series y formatos de entretenimiento bajo distintas temáticas, potenciando la presencia de Harry y Meghan en la industria del entretenimiento global.
La nueva vida de Harry y Meghan en California
Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a sus roles como miembros “senior” de la Familia Real británica en 2020, la pareja ha reconstruido su vida familiar y profesional lejos del Reino Unido, estableciéndose con sus hijos en Montecito, California, donde han encontrado un equilibrio entre privacidad, libertad y ambiciones creativas.
La residencia de Montecito, una mansión adquirida por unos 14.65 millones de dólares, se ha convertido en el hogar principal de los Sussex, ofreciendo amplios jardines, instalaciones para los niños y espacios para trabajar desde casa, lejos del constante escrutinio mediático que vivían en Europa.
En California, Harry y Meghan han centrado muchas de sus actividades en proyectos mediáticos y filantrópicos a través de su organización Archewell, que engloba tanto iniciativas no lucrativas como divisiones creativas como Archewell Productions y Archewell Audio.
Meghan produjo y estrenó su propio programa de estilo de vida, With Love, Meghan, en Netflix en 2025, mostrando aspectos cotidianos de su vida en California y su creatividad detrás de cámaras.
Además de la producción televisiva, la duquesa de Sussex también lanzó una marca de alimentos y productos de estilo de vida llamada “As Ever”, inspirada en Santa Bárbara.
Paralelamente, Harry ha seguido trabajando en proyectos públicos, especialmente relacionados con los Invictus Games (el evento deportivo internacional que fundó para veteranos y personas heridas en servicio) y ha mostrado interés en acercar futuras ediciones a California, como posible sede en 2029.
La pareja también mantiene tradiciones familiares propias y celebra festividades como la Navidad en su casa de Montecito con sus hijos, Prince Archie y Princess Lilibet, y la madre de Meghan, Doria Ragland, enfocándose en experiencias más informales y personales que recuerdan a una vida fuera del rígido protocolo real.
A pesar de esta nueva etapa, no han estado exentos de desafíos: informes recientes mencionan que Harry a veces ha lidiado con sentimientos de soledad lejos de su antigua vida social en Reino Unido, y que la pareja ha tenido que adaptarse a nuevos ritmos y relaciones en su entorno en Estados Unidos.