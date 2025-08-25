Yadhira Carrillo habla de su nueva vida tras separación de Juan Collado

“Estoy preparada para el estreno de mi telenovela, Los hilos del destino… del pasado, porque al principio era destino, pasado después”, corrigió la protagonista de melodramas durante su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México.

Sobre la manera en que enfrenta los retos, Carrillo compartió un mensaje reflexivo: “Yo creo que todos los seres humanos, todos los días, tenemos alguna dificultad por algún tema. Y siempre lo que tenemos que hacer diario, es decir: ‘Solo por hoy’, ¿no? Estoy enfermo, lo empezamos a trabajar, todo va a salir muy bien, vamos a ayudar siempre a los demás en lo que podamos, vamos a ser organizados, disciplinados, y eso hace que tengas una vida mucho más llevadera”.



La artista también aseguró que no tendría inconveniente en que Juan inicie un nuevo romance. “Pero [rencor] ¿de qué? ¿De qué tipo?”, expresó. Pero al mencionarle que él pudiera aparecer con otra pareja, lo mismo que ella, Carrillo confesó:

“Lo que pasa es que todos somos personas, y nosotros somos personas muy civilizadas, somos personas que sabemos llevar nuestra vida de una manera y de una forma muy respetuosa siempre. Y así va a ser toda la vida en todos los sentidos. Y por eso es que puedes estar bien”.

