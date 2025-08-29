Juan Collado responde a Lety Calderón si tiene nuevo romance tras separación de Yadhira Carrillo

El viaje de Lety Calderón y sus hijos Luciano y Carlo para reencontrarse con Juan Collado

“Mis hijos convivieron con su papá, su papá con sus hijos. Convivimos más allá del teléfono. Yo siempre he pensado que mis hijos tienen que ver a su papá y su papá va a existir de por vida. Mi postura siempre ha sido que se vean, que estén”, expresó Calderón, quien reiteró que nunca ha puesto obstáculos para que sus hijos vivan más momentos así.

“Nunca le he negado a Juan, nunca le he negado a mis hijos, nunca. De hecho, yo discuto con él porque le digo: ‘Llévatelos de vacaciones, el Día del Padre, por lo menos, una Navidad, en fin’. Los muchachos lo necesitan y yo creo que Juan también de alguna manera necesita a sus hijos”, aseguró la actriz.

Leticia Calderón con sus hijos Luciano y Carlos (Instagram)

Con el paso de los años, Lety Calderón logró dejar atrás los conflictos del pasado y perdonar su presunta infidelidad y el abandono de su familia. No obstante, aclaró que el vínculo entre ambos se mantiene en términos cordiales, sin llegar a establecer una cercanía que pueda considerarse una amistad.

“Yo me tardé poco tiempo en perdonar. Obviamente, él me pidió perdón y lo acepté. Yo dije: ‘Mira, no somos perfectos y no pasa nada y ya lo pasado ha pasado’. Solito el tiempo pone las cosas en su lugar y sobre todo eso, que mis hijos puedan ver a su papá, que yo pueda compartir con su papá porque si bien no somos así como íntimos amigos, pero sí nos llevamos bien”, señaló.