Juan Collado responde a Lety Calderón si tiene nuevo romance tras separación de Yadhira Carrillo

La actriz Lety Calderón y sus hijos, Luciano y Carlo, viajaron recientemente a España con el propósito de reencontrarse con el abogado Juan Collado, padre de los jóvenes.
En un encuentro con la prensa, la actriz aseguró que el momento tuvo un valor emocional especial para todos por tratarse de un encuentro cercano.
“Mis hijos convivieron con su papá, su papá con sus hijos. Convivimos más allá del teléfono. Yo siempre he pensado que mis hijos tienen que ver a su papá y su papá va a existir de por vida. Mi postura siempre ha sido que se vean, que estén”, expresó Calderón, quien reiteró que nunca ha puesto obstáculos para que sus hijos vivan más momentos así.
“Nunca le he negado a Juan, nunca le he negado a mis hijos, nunca. De hecho, yo discuto con él porque le digo: ‘Llévatelos de vacaciones, el Día del Padre, por lo menos, una Navidad, en fin’. Los muchachos lo necesitan y yo creo que Juan también de alguna manera necesita a sus hijos”, aseguró la actriz.
Con el paso de los años, Lety Calderón logró dejar atrás los conflictos del pasado y perdonar su presunta infidelidad y el abandono de su familia. No obstante, aclaró que el vínculo entre ambos se mantiene en términos cordiales, sin llegar a establecer una cercanía que pueda considerarse una amistad.
“Yo me tardé poco tiempo en perdonar. Obviamente, él me pidió perdón y lo acepté. Yo dije: ‘Mira, no somos perfectos y no pasa nada y ya lo pasado ha pasado’. Solito el tiempo pone las cosas en su lugar y sobre todo eso, que mis hijos puedan ver a su papá, que yo pueda compartir con su papá porque si bien no somos así como íntimos amigos, pero sí nos llevamos bien”, señaló.
Respecto a los rumores que apuntan a una nueva relación amorosa de Collado con una misteriosa mujer tras su separación de Yadhira Carrillo , Lety optó por mantenerse mesurada. “Por supuesto que deseas que estén bien y que tenga a una persona si la necesita, que tenga una persona que lo quiera por lo que es. Yo le dije y respondió "No, no, no hay nada, no hay nada, mentiras, son puras habladurías" y se reía. Le digo: ‘Tráetela hombre, nos conocemos’, pero estaba cotorreando. No, en ese sentido yo lo respeto mucho”, afirmó.
Finalmente, al ser cuestionada sobre si en algún momento pensó que Yhadira Carrillo fue una de las razones por las que Collado se alejó de sus descendientes, Calderón fue contundente: “No, no sé, no te puedo decir ni puedo comentar nada. Yo no tengo la menor idea qué pasaba dentro de esa relación. No estaba yo ahí, obviamente, no tengo la menor idea”, concluyó.