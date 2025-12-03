La representante de Chile en Miss Universo 2025, Inna Moll, habló públicamente de la caída que sufrió Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, durante la pasarela preliminar del concurso. La modelo expresó su preocupación por la seguridad de las concursantes y cuestionó la respuesta de la organización ante el incidente.
Inna Moll, Miss Chile, denuncia abandono a Miss Jamaica tras aparatosa caída en Miss Universo
Semanas después de la aparatosa caída de Gabrielle Henry, Miss Jamaica durante la final de Miss Universo, Inna Moll, quien representó a Chile en el certamen, finalmente habló del tema ante los medios.
“Lo de Miss Jamaica me llamó bastante la atención porque le escribí hace dos días y, bueno, no quiero dar mucha información porque al final ella ha decidido mantener todo bajo su control todavía”, señaló.
La reina de belleza chilena no solo contó que ha estado en contacto con Gabrielle Henry, también aseguró que el personal de la Organización Miss Universo no ha estado pendiente de ella.
Según explicó, nadie del equipo ha visitado a la representante de Jamaica en el hospital, a pesar de la delicada situación médica que atraviesa.
“La organización ni siquiera se ha dedicado a ir a verla al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes a una de nuestras candidatas (ingresada), que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería de estar ahí con ella”, señaló.
Inna Moll habla sobre la polémica que persigue a Fátima Bosch tras su triunfo en Miss Universo
Por otro lado, Inna Moll fue cuestionada por la polémica en torno a su compañera Fátima Bosch , quien se coronó como Miss Universo 2025. La chilena señaló que la controversia "sigue creciendo", motivo por el cual ha preferido mantenerse al margen.
“La polémica sigue creciendo, siguen saliendo cosas nuevas; entonces, he tratado de mantener el silencio posible para analizar y dar un comunicado”, dijo la chilena.
El aparatoso accidente de Miss Jamaica en plena final de Miss Universo
La final de Miss Universo 2025, celebrada en Bangkok, Tailandia quedó marcada por un momento impactante: durante el desfile en traje de gala, Gabrielle Henry, Miss Jamaica, sufrió una aparatosa caída que dejó en silencio absoluto al público y a las demás concursantes.
Mientras avanzaba por la pasarela, la joven, quien además es doctora especializada en Oftalmología, perdió el equilibrio y cayó de frente, golpeándose con fuerza.
El incidente generó preocupación inmediata entre las candidatas, quienes se apresuraron a ayudarla, mientras la transmisión captaba la tensión en el recinto. Henry fue trasladada a un hospital para ser valorada, donde se confirmó que había sufrido lesiones que requerían observación médica.
En los días posteriores, el accidente desató numerosas críticas hacia la Organización Miss Universo (MUO), debido a la percepción de una respuesta tardía y poco atenta por parte del equipo del certamen.