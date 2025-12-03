Inna Moll, Miss Chile, denuncia abandono a Miss Jamaica tras aparatosa caída en Miss Universo

Semanas después de la aparatosa caída de Gabrielle Henry, Miss Jamaica durante la final de Miss Universo, Inna Moll, quien representó a Chile en el certamen, finalmente habló del tema ante los medios.

“Lo de Miss Jamaica me llamó bastante la atención porque le escribí hace dos días y, bueno, no quiero dar mucha información porque al final ella ha decidido mantener todo bajo su control todavía”, señaló.

La reina de belleza chilena no solo contó que ha estado en contacto con Gabrielle Henry, también aseguró que el personal de la Organización Miss Universo no ha estado pendiente de ella.

Según explicó, nadie del equipo ha visitado a la representante de Jamaica en el hospital, a pesar de la delicada situación médica que atraviesa.

“La organización ni siquiera se ha dedicado a ir a verla al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes a una de nuestras candidatas (ingresada), que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería de estar ahí con ella”, señaló.

Miss Jamica permanecerá en cuidados intensivos tras su fuerte caída durante premilinar en Miss Universo 2025. (Instagram)

Inna Moll habla sobre la polémica que persigue a Fátima Bosch tras su triunfo en Miss Universo

Por otro lado, Inna Moll fue cuestionada por la polémica en torno a su compañera Fátima Bosch , quien se coronó como Miss Universo 2025. La chilena señaló que la controversia "sigue creciendo", motivo por el cual ha preferido mantenerse al margen.

“La polémica sigue creciendo, siguen saliendo cosas nuevas; entonces, he tratado de mantener el silencio posible para analizar y dar un comunicado”, dijo la chilena.