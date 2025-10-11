Luego de que este sábado se diera a conocer la muerte de la actriz Diane Keaton a los 79 años, surgieron algunos reportes que indican cómo fueron los últimos momentos de vida de la ganadora del Oscar, en los que se asegura que tuvo un decaimiento en su salud pero no en su bien conocido espíritu alegre.
Decayó su salud pero no su alegría; así fueron los últimos meses de vida de Diane Keaton
¿Cómo fueron los últimos meses de vida de Diane Keaton?
El fallecimiento de Diane Keaton, ocurrido este sábado 11 de octubre en California, tomó a Hollywood por sorpresa, ya que el círculo cercano de la actriz mantuvo en privado el repentino declive que sufrió su estado de salud previo a su muerte, de la cual todavía no se ha dado a conocer la causa precisa.
Sin embargo, People dio a conocer cómo fueron los últimos meses de vida de Diane. “Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amaban. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”, dijo una fuente cercana a la actriz de Mejor imposible, película que protagonizó junto a Jack Nicholson y que el medio estadounidense cita como la favorita de la actriz.
Asimismo, y como quedó claro tras las muestras de cariño que tuvieron varios famosos tras confirmarse la muerte de la musa de Woody Allen, sólo sus allegados estaban conscientes de su situación.
“En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo”, añadió el informante.
Diane Keaton fue divertida hasta el final, asegura un allegado a la actriz
De acuerdo con la fuente consultada por People, Diane Keaton fue "divertida hasta el final" y calificó a la ganadora del Oscar como "una entre un millón".
Sobre la actriz nacida en 1946, aseguró que "vivía exactamente como quería, a su manera, rodeada de la gente y las cosas que realmente amaba" y que, a diferencia del carácter narcisista que podría tener una estrella de su tamaño, "ser el centro de atención no era importante".
“Diane siempre tuvo una idea muy clara de quién era y cómo quería vivir”, aseguró el informante.
“En los últimos años, mantuvo un círculo cercano y le gustaba que así fuera. Fue divertida hasta el final y tenía esa habilidad para hacer que incluso los momentos cotidianos se sintieran especiales. Simplemente así era ella”, detalló.
La señal que indicaría que Diane Keaton presagiaba el final
A inicios de año, Diane Keaton puso a la venta la que consideraba como “la casa de sus sueños”.
Esta medida ha sido interpretada como la señal que indicaría que la actriz presagiaba el final, ya que sus allegados sabían que Diane había dicho que se quedaría en ella para siempre.
La propiedad, que adquirió en 2017 y a la que le hizo una larga serie de renovaciones, era tan significativa para la actriz que incluso escribió un libro sobre ella, titulado The House that Pinterest Built.
Sobre la casa, declaró que la compró inspirada por el cuento de “Los Tres Cochinitos”, en especial el más pequeño de ellos, ya que se trataba de una construcción de ladrillo (un material resistente y muy necesario en esta área).
Ubicada en Brentwood, California, el barrio de la actriz también notó un cambio en sus hábitos en épocas recientes. Esto porque Diane Keaton acostumbraba salir todos los días a pasear a su perro (quien aparece junto a ella en su última publicación en Instagram, con fecha del 11 de abril), lo cual dejó de hacer en meses recientes.
"(Diane) vivió en Brentwood durante muchos años. Le encantaba su barrio. Hasta hace solo unos meses, paseaba a su perro todos los días. Solía ir vestida igual, con sombrero y sus características gafas de sol, hiciera el tiempo que hiciera", puntualizó la fuente.