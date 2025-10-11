Decayó su salud pero no su alegría; así fueron los últimos meses de vida de Diane Keaton

¿Cómo fueron los últimos meses de vida de Diane Keaton?

El fallecimiento de Diane Keaton, ocurrido este sábado 11 de octubre en California, tomó a Hollywood por sorpresa, ya que el círculo cercano de la actriz mantuvo en privado el repentino declive que sufrió su estado de salud previo a su muerte, de la cual todavía no se ha dado a conocer la causa precisa.

Sin embargo, People dio a conocer cómo fueron los últimos meses de vida de Diane. “Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amaban. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y ​​espíritu”, dijo una fuente cercana a la actriz de Mejor imposible, película que protagonizó junto a Jack Nicholson y que el medio estadounidense cita como la favorita de la actriz.

Diane Keaton (VALERIE MACON/AFP)

Asimismo, y como quedó claro tras las muestras de cariño que tuvieron varios famosos tras confirmarse la muerte de la musa de Woody Allen, sólo sus allegados estaban conscientes de su situación.

“En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo”, añadió el informante.