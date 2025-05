Belinda graba canción de desamor con Jared Leto que ‘no va dedicada a nadie’

Belinda dice que Jared Leto es un ‘amigo de toda la vida’

Sobre Jared Leto, con quien hemos visto a Belinda en distintas ocasiones, la actriz que dará vida a la emperatriz Carlota de Habsburgo, dijo que son amigos desde hace 10 años y que está especialmente emocionada por esta colaboración, no sólo por el cariño que los une, sino por la admiración mutua que sienten y el gran amor que tiene el actor por México.

La amistad de Belinda y Jared Leto viene de muchos años atrás (GettyImages)

“(Jared es) gran amigo de toda la vida, de años, y está emocionadísimo”, dijo Belinda en la llamada.

“Le encanta México, todo el tiempo me dice que ama México y además me tiene un gran respeto y nos admiramos. Cuando terminé de grabar la canción me dijo: ‘Beli, te admiro tanto’. Y que un una persona como él, que es un ganador de Óscar, que es un artista y internacional impresionante con una trayectoria, o sea, para mí es uno de los mejores actores y cantantes que hay en el mundo, y que él haya dicho: ‘Quiero estar contigo en el disco, quiero que hagamos una colaboración, confío en ti’, o sea, para mí eso es… no lo puedo explicar”, confesó emocionada.