Billie Eilish sufre agresión de un fan durante su concierto en Miami

Billie Eilish sufre agresión de un fan durante su concierto

El concierto, que comenzó alrededor de las 20:00 horas con el invitado especial Tom Odell, transcurría con normalidad hasta que Billie Eilish descendió del escenario para acercarse a sus seguidores. Mientras caminaba por la zona de seguridad, un asistente entre el público logró sujetarla del brazo con fuerza, provocando que la cantante se golpeara contra la valla metálica y cayera parcialmente al suelo.

Billie Eilish (Getty Images)

Según testigos y videos difundidos en redes sociales, el impacto fue visible y generó preocupación inmediata entre los asistentes, con gritos como “¡Oh my God!” y “¿Estás bien?” resonando en la multitud.

Un miembro del equipo de seguridad reaccionó en segundos, liberando a la artista y empujando a la multitud hacia atrás. Eilish, visiblemente contrariada, se echó el pelo hacia atrás, lanzó una mirada tensa hacia el agresor y recuperó la compostura para continuar con el espectáculo sin detener la música. Aunque no emitió declaraciones en el momento, su actitud fue descrita como profesional y resiliente por varios medios y fans en línea.



A Billie Eilish “fan” grabbed the singer at her latest concert. pic.twitter.com/QGC3ptFvTd — Pop Crave (@PopCrave) October 10, 2025



La cantante de 23 años no ha comentado públicamente sobre el incidente, pero fuentes cercanas a la producción confirmaron que no sufrió lesiones graves. El fan involucrado, un hombre según videos del evento, fue retirado del recinto por el personal de seguridad y expulsado del Kaseya Center, según confirmó un representante del Departamento de Policía de Miami a Entertainment Weekly: “La persona fue expulsada del Kaseya Center. Eso fue todo”.

Hasta el momento, no se ha informado si enfrentará cargos legales o sanciones administrativas adicionales.