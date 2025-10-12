Lady Gaga se une al elenco de ‘El diablo viste a la moda 2’

Lady Gaga está filmando sus escenas en Milán medio de su gira Mayhem Ball Tour

Lady Gaga fue vista en el set de Milán grabando escenas poco después de concluir cuatro presentaciones agotadas en Londres como parte de su gira mundial The Mayhem Ball Tour, que promueve su álbum Mayhem, lanzado el 7 de marzo de 2025 y número uno en Billboard Top Pop Albums y Top Dance/Electronic Albums. Su incorporación al elenco ha sido confirmada por medios internacionales como Variety, aunque los detalles de su personaje permanecen bajo reserva.



La artista, ganadora del Oscar por A Star Is Born y nominada por House of Gucci, ha demostrado una versatilidad notable en el cine. Su estilo camaleónico y su vínculo con el mundo de la moda la convierten en una adición natural a esta franquicia. Algunos rumores apuntan a que podría interpretar a una diseñadora disruptiva o a una editora rival de Miranda Priestly, aunque nada ha sido confirmado por la producción y su rol es descrito como secundario.

La secuela está programada para estrenarse el 1 de mayo de 2026 y se espera que combine el drama editorial con las tensiones generacionales que atraviesan la industria de la moda, manteniendo el legado del original, que recibió dos nominaciones al Oscar (incluyendo Mejor Actriz para Streep, quien ganó un Globo de Oro) y se convirtió en un referente cultural. El rodaje se ha dividido entre Nueva York (donde inició en julio) y exteriores en Milán, donde Gaga fue vista interactuando con miembros del equipo técnico y parte del elenco.

La participación de Lady Gaga ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores y por los fanáticos del filme original, quienes ya comparten videos y memes en X sobre su posible impacto. Su presencia promete añadir una nueva dimensión al universo de El Diablo Viste a la Moda, que se ha convertido en un referente cultural sobre el poder, la ambición y el estilo.

Fuentes oficiales aún no han revelado el nombre ni la función exacta del personaje que interpretará Gaga, pero su aparición en el set confirma que ya ha comenzado a grabar escenas clave para la película.