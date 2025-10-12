Lady Gaga se une al elenco de ‘El diablo viste a la moda 2’

Lady Gaga aparecerá en la segunda entrega de la aclamada película El Diablo Viste a la Moda 2, la esperada secuela del clásico cinematográfico de 2006.
Aún se desconoce por el momento el papel que interpretará la cantante de “Born This Way" en la segunda parte de este proyecto cinematográfico, que comenzó sus filmaciones el pasado 30 de junio y que tiene previsto estrenarse el 1 de mayo de 2026.
El Diablo Viste a la Moda 2 reunirá a su elenco original
La producción de El Diablo Viste a la Moda 2 comenzó el 30 de junio de 2025 en Nueva York y contará con el regreso de su elenco principal: Meryl Streep como la implacable editora Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel Kipling. La dirección estará nuevamente a cargo de David Frankel, mientras que el guión es escrito por Aline Brosh McKenna, la misma del filme original.
La sinopsis oficial se centra en el reencuentro entre Andy y Miranda en un nuevo contexto editorial, marcado por la transformación digital de la industria de la moda y la rivalidad entre Miranda y su exasistente Emily, ahora una ejecutiva poderosa de un grupo de lujo que controla presupuestos publicitarios clave para Runway.
El filme, inspirado en la novela secuela Revenge Wears Prada: The Devil Returns (2013) de Lauren Weisberger, se ambienta en Milán y Nueva York, con locaciones clave en pasarelas internacionales como el desfile de Dolce & Gabbana durante la Milan Fashion Week, donde Streep y Tucci filmaron escenas el 27 de septiembre de 2025, junto a Anna Wintour, y oficinas de revistas de alta gama.
El rodaje incluye cameos como el de Donatella Versace el 8 de octubre en Milán, y nuevos fichajes como Kenneth Branagh (esposo de Miranda), Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Rachel Bloom y Patrick Brammall (interés romántico de Andy).
Lady Gaga está filmando sus escenas en Milán medio de su gira Mayhem Ball Tour
Lady Gagafue vista en el set de Milán grabando escenas poco después de concluir cuatro presentaciones agotadas en Londres como parte de su gira mundial The Mayhem Ball Tour, que promueve su álbum Mayhem, lanzado el 7 de marzo de 2025 y número uno en Billboard Top Pop Albums y Top Dance/Electronic Albums. Su incorporación al elenco ha sido confirmada por medios internacionales como Variety, aunque los detalles de su personaje permanecen bajo reserva.
La artista, ganadora del Oscar por A Star Is Born y nominada por House of Gucci, ha demostrado una versatilidad notable en el cine. Su estilo camaleónico y su vínculo con el mundo de la moda la convierten en una adición natural a esta franquicia. Algunos rumores apuntan a que podría interpretar a una diseñadora disruptiva o a una editora rival de Miranda Priestly, aunque nada ha sido confirmado por la producción y su rol es descrito como secundario.
La secuela está programada para estrenarse el 1 de mayo de 2026 y se espera que combine el drama editorial con las tensiones generacionales que atraviesan la industria de la moda, manteniendo el legado del original, que recibió dos nominaciones al Oscar (incluyendo Mejor Actriz para Streep, quien ganó un Globo de Oro) y se convirtió en un referente cultural. El rodaje se ha dividido entre Nueva York (donde inició en julio) y exteriores en Milán, donde Gaga fue vista interactuando con miembros del equipo técnico y parte del elenco.
La participación de Lady Gaga ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores y por los fanáticos del filme original, quienes ya comparten videos y memes en X sobre su posible impacto. Su presencia promete añadir una nueva dimensión al universo de El Diablo Viste a la Moda, que se ha convertido en un referente cultural sobre el poder, la ambición y el estilo.
Fuentes oficiales aún no han revelado el nombre ni la función exacta del personaje que interpretará Gaga, pero su aparición en el set confirma que ya ha comenzado a grabar escenas clave para la película.