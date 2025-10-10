Lupillo Rivera no puede acercarse ni comunicarse con Belinda, aquí todas las medidas que le fueron impuestas

Lupillo Rivera no puede ni acercarse ni comunicarse con Belinda

“Las medidas de protección que promovimos a favor de nuestra representada Belinda son diversas. Todas vienen contempladas tanto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, señaló el abogado.

Entre las medidas otorgadas por el Ministerio Público se encuentran las establecidas en el artículo 137, que incluyen la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, así como la prohibición de realizar conductas de intimidación hacia ella y la vigilancia del domicilio de Belinda, además de lo previsto en el artículo 20 de la mencionada ley.

El jurista detalló que estas acciones responden al contenido que Lupillo Rivera ha difundido recientemente, tanto en redes sociales como en su libro Tragos amargos.

Belinda obtuvo una orden de protección contra Lupillo Rivera por violencia digital (Instagram / Belinda)

“Lo que nos interesa mucho a nosotros como equipo de abogados radica principalmente en darle una protección a su imagen, que el señor Lupillo ha utilizado de manera ilícita últimamente. Hasta donde tenemos conocimiento, este libro ya está siendo difundido”, explicó.

Osiel García añadió que dentro de la publicación se observan imágenes de Belinda utilizadas sin su consentimiento, incluso la captura de pantalla de una videollamada privada por FaceTime entre ambos.