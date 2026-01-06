Lo que nunca viste de 'Stranger Things': Netflix revela secretos en el documental 'One Last Adventure'

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, el documental, dirigido por Martina Radwan, recoge material rodado durante todo un año en el set, con acceso a escenas inéditas, entrevistas con los creadores Matt y Ross Duffer y el elenco, así como conversaciones sobre las decisiones narrativas que llevaron a la serie a su cierre legendario.

Más que un simple acompañamiento al estreno, esta pieza se plantea como una crónica íntima del trabajo colectivo de un equipo que convirtió a Hawkins, Indiana, y sus historias sobrenaturales en un fenómeno global.

Lo que distingue a este documental es su enfoque emocional: no solo explica los retos técnicos del rodaje, sino que muestra cómo vivieron actores como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Gaten Matarazzo (este último originario de Connecticut, cuya participación es destacada) la culminación de una etapa que ha marcado tanto sus carreras como las vidas de millones de espectadores.

'Stranger Things': el fenómeno cultural de Netflix (Cortesía / Netflix)

Netflix ha promovido este lanzamiento como un evento especial para quienes crecieron con Stranger Things o siguen siendo fans de la cultura pop ochentera reinventada en clave moderna.

Según la sinopsis oficial, el documental captura no solo la ejecución de escenas clave sino también las despedidas, reflexiones y vínculos afectivos que se forjaron entre el equipo a lo largo de la producción más ambiciosa de la franquicia.