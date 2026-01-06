Netflix anunció que estrenará el próximo 12 de enero el documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, dedicado a la realización de la quinta y última temporada de Stranger Things , la serie de ciencia ficción que marcó a toda una generación desde su debut en 2016.
Lo que nunca viste de 'Stranger Things': Netflix revela secretos en el documental 'One Last Adventure'
One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, el documental, dirigido por Martina Radwan, recoge material rodado durante todo un año en el set, con acceso a escenas inéditas, entrevistas con los creadores Matt y Ross Duffer y el elenco, así como conversaciones sobre las decisiones narrativas que llevaron a la serie a su cierre legendario.
Más que un simple acompañamiento al estreno, esta pieza se plantea como una crónica íntima del trabajo colectivo de un equipo que convirtió a Hawkins, Indiana, y sus historias sobrenaturales en un fenómeno global.
Lo que distingue a este documental es su enfoque emocional: no solo explica los retos técnicos del rodaje, sino que muestra cómo vivieron actores como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Gaten Matarazzo (este último originario de Connecticut, cuya participación es destacada) la culminación de una etapa que ha marcado tanto sus carreras como las vidas de millones de espectadores.
Netflix ha promovido este lanzamiento como un evento especial para quienes crecieron con Stranger Things o siguen siendo fans de la cultura pop ochentera reinventada en clave moderna.
Según la sinopsis oficial, el documental captura no solo la ejecución de escenas clave sino también las despedidas, reflexiones y vínculos afectivos que se forjaron entre el equipo a lo largo de la producción más ambiciosa de la franquicia.
¿Cuándo se estrena el documental
One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5
?
One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 se estrena el próximo 12 de enero en Netflix, apenas días después de que la quinta temporada concluyera el 31 de diciembre de 2025, cerrando así el capítulo principal de una historia que trascendió las pantallas y se convirtió en un fenómeno cultural.
Con One Last Adventure, Netflix ofrece un homenaje a la serie, a sus protagonistas y a los miles de fans que acompañaron su evolución desde el misterioso primer vistazo del Upside Down hasta su emotivo desenlace.