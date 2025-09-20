Joaquín Cosío recuerda el susto que vivió por una “persecución” en el Metro de la CDMX; pensó que lo iban a asaltar

Joaquín Cosío recuerda el susto que vivió por una “persecución” en el Metro de la CDMX

El actor Joaquín Cosío, recordado especialmente por su personaje de “El Cochiloco” surgido de la película El Infierno, de Luis Estrada, recordó que, tras el estreno de Matando Cabos en 2004, su primera película importante y con un personaje trascendental, vivió una experiencia inesperada en el transporte colectivo de la Ciudad de México.

“Yo me fui al Metro de la Ciudad de México en una estación que se llama Barranca del Muerto, que es la más profunda. Es decir, bajas muchísimo para llegar a tomar el Metro, muchas escaleras eléctricas, y yo entré al metro y empecé a bajar y vi unos policías atrás de mí”, recordó el actor.

Joaquín Cosío (Instagram / Academia Mexicana de Cine)

“Y noté como que venían atrás de mí y caramba, caramba. En la Ciudad de México hay que andar con cuidado. Estaba solo, el Metro solo, así como de película. Volteaba yo y ahí venían los dos”, narró Cosío sobre aquella situación que originalmente le provocó un sobresalto.