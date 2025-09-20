Joaquín Cosío recuerda el susto que vivió por una “persecución” en el Metro de la CDMX; pensó que lo iban a asaltar

Antes de la ceremonia de entrega de los Premios Ariel 2025, Joaquín Cosío impartió una master class en la que relató una curiosa anécdota que cambió el rumbo de su trayectoria luego de haber recibido el susto de su vida.
Esto, porque en un momento inesperado, creyó que estaba por ser víctima de un asalto… pero en realidad, las personas que lo seguían lo habían reconocido por su fama.
Joaquín Cosío recuerda el susto que vivió por una “persecución” en el Metro de la CDMX
El actor Joaquín Cosío, recordado especialmente por su personaje de “El Cochiloco” surgido de la película El Infierno, de Luis Estrada, recordó que, tras el estreno de Matando Cabos en 2004, su primera película importante y con un personaje trascendental, vivió una experiencia inesperada en el transporte colectivo de la Ciudad de México.
“Yo me fui al Metro de la Ciudad de México en una estación que se llama Barranca del Muerto, que es la más profunda. Es decir, bajas muchísimo para llegar a tomar el Metro, muchas escaleras eléctricas, y yo entré al metro y empecé a bajar y vi unos policías atrás de mí”, recordó el actor.
“Y noté como que venían atrás de mí y caramba, caramba. En la Ciudad de México hay que andar con cuidado. Estaba solo, el Metro solo, así como de película. Volteaba yo y ahí venían los dos”, narró Cosío sobre aquella situación que originalmente le provocó un sobresalto.
Así se dio cuenta Joaquí Cosío cuando ya lo perseguía la fama
Al recordar la “persecución” que vivió hace algunos años en el Metro de la Ciudad de México, el actor Joaquín Cosío confesó que pensó que lo iban a asaltar, hasta que los agentes de policía se acercaron para cuestionarlo por su papel de “El Mascarita”.
“En ese momento, le repito, nadie me conocía. Y ahí voy, bajé, llegué a la estación y vienen y entonces se me acercan y yo: ‘A ver qué va a pasar’. Y lo mismo, ‘Hola, ¿usted es El Mascarita?’ En ese momento, claro, es el primer momento, ¿no?, donde yo pasé de un feliz anonimato y dije yo: ‘Ah, caramba, esto me gustó. Me gustó, pero de ahí en adelante pues ya la vida cambió’”, compartió entre risas.
Joaquín Cosío agradece al público que recuerda sus personajes como 'El Mascarita' y 'El Cochiloco'
El actor mexicano de 62 años también habló sobre lo especial que ha sido el reconocimiento de la gente hacia sus papeles en el cine, situación que le ha producido orgullo y gratitud.
“Agradecimiento, no tanto del personaje, de la gente. La gente que amablemente recuerda un trabajo mío. Es decir, recuerdan de un personaje que yo hice y que te ven en la calle. Te dicen: ‘¿Qué ha pasado, mi Cochi? ¿Qué problema? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?’. He tenido muchos encuentros de muchísimas índoles en relación al, por ejemplo, pero independientemente del Cochi, el primer personaje que digamos me dio popularidad fue Matando Cabos”, señaló.
Desde aquel día, Cosío entendió que su vida como actor había cambiado para siempre y que el cariño del público y la fama lo acompañarían en cada paso de su trayectoria profesional.
Joaquín Cosío ha participado en películas como Matando Cabos, Pastorela, El Infierno, 007 Quantum, Arráncame la vida, Rudo y Cursi, Te presento a Laura, Salvando al soldado Pérez, Una Vida Mejor, Salvajes, Polvo, Rambo: Last Blood, ¡Que viva México! y la serieLas Muertas, entre muchas otras.