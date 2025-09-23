Además de 'Las Muertas', descubre las películas y series mexicanas basadas en libros que puedes ver en Netflix

Series y películas mexicanas basadas en libros que puedes ver en Netflix

Las muertas (2025)

La serie nos cuenta la historia de las hermanas Baladro, quienes se dedicaron a crear una red de burdeles en la década de los sesenta.

Las hermanas Arcángela y Serafina deberán enfrentar un juicio donde se les acusará de haber realizado diversas atrocidades. La historia está inspirada en el caso real de Las Poquianchis .

Basada en: Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia (1977).

Basada en el libro de Jorge Ibargüengoitia. (Instagram - @netflixlat)

Celda 211 (2025)

Juan Olivera, un abogado interpretado por Diego Calva, queda atrapado durante un motín dentro de una cárcel de nuestro país, por lo que debe hacerse pasar por un reo para poder salir de ahí.

La premisa se adaptó de un libro y serie de origen español, cambiando la inspiración de una cárcel en Sevilla, al Cereso 3 de Ciudad Juárez.

Basada en: Celda 211 de Francisco Pérez Gandul (2004).

Celda 211 está basada en el motín que ocurrió en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez en diciembre de 2022. (IMDb)

Pedro Páramo (2024)

Juan Preciado es un joven que busca a su padre, Pedro Páramo, en un pueblo llamado Comala. Para su sorpresa, el pueblo está lleno de fantasmas y voces de personas muertas que le cuentan a Juan la oscura historia del lugar y de su padre.

La película tuvo como elenco a Manuel Garcia-Rulfo, Tenoch Huerta, Dolores Heredia, entre otros.

Basada en: Pedro Páramo de Juan Rulfo (1955).

La novela de Juan Rulfo pertenece a la corriente literaria del Realismo Mágico. (IMDb)

Temporada de huracanes (2023)

La película se centra en una ranchería de Veracruz llamada La Matosa, donde unos adolescentes descubren el cadáver de "La Bruja" flotando en un canal; una mujer que fue muy temida por el pueblo.

Esta muerte hará que secretos oscuros de la ranchería y sus habitantes salgan a la luz.

Basada en: Temporada de huracanes de Fernanda Melchor (2017).