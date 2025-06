Lo ama aunque no le hable: Pepe Aguilar lamenta alejamiento de su hijo Emiliano

Pepe Aguilar reconoce que le hizo mucha falta a su hijo Emiliano

“Entonces sí, pues él no me conocía, no conocía las reglas de la casa bien, y yo no lo conocía a él, ni sabía qué bagaje traía cargando. Entonces pues sí fue ahí un tiempo de tratar de dar el mayor de los amores, el mayor de la comprensión”, aseguró Pepe Aguilar en la entrevista.

Emiliano junto a su abuelo, Antonio Aguilar (Instagram / Emiliano Aguilar)

“Él también necesitaba mucho a su papá, y yo me di cuenta que le hice mucha falta durante todos esos años. Y traté de compensar, pero no se puede. Él se siente más cómodo estando solo que estando conmigo, por todas estas razones”, agregó el suegro de Christian Nodal.

A pesar de este contexto, Pepe no tuvo más que los mejores deseos para su hijo Emiliano, en especial ahora que ha decidido dedicarse al rap.

“Pero yo lo amo. Sí. Incondicionalmente. Y me da mucho gusto que esté trabajando. Me da muchísimo gusto que esté cantando. Igual no le entiendo mucho a lo que hace, pero no lo critico; es una expresión. Y adelante, y ojalá le vaya muy bien, y creo que tiene con qué hacerlo”, remató.

A diferencia del resto de la dinastía, Emiliano Aguilar se ha dedicado al rap (Instagram / Emiliano Aguilar)

Con información de Agencia México