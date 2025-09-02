¿Quién es Emiliano Aguilar, el polémico hijo mayor de Pepe Aguilar que eligió su propio camino?

¿Quién es Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar?

José Emiliano Aguilar Treviño, mejor conocido como Emiliano Aguilar, es el hijo mayor del cantante mexicano Pepe Aguilar y de la también cantante Carmen Treviño. Nació el 25 de octubre de 1992 en Tijuana, Baja California.

A su corta edad, Emiliano Aguilar vivió la separación de sus padres. Según contó Pepe Aguilar en una entrevista con Paty Chapoy, fue su ex pareja quien tomó la decisión de marcharse a Tijuana: “Vivíamos en la Ciudad de México. No nos llevábamos bien y un día ella optó por irse”, relató el cantante.

Emiliano Aguilar es hijo de la cantante Carmen Treviño. (Instagram)

A pesar de la separación, Pepe Aguilar ha dejado claro que nunca se desentendió de su hijo. Según contó en la misma entrevista, desde el primer momento intentó mantener el contacto con Emiliano.

“Lo traté de buscar inmediatamente. Viajaba solo de México a Tijuana para verlo", dijo.

Emiliano y Pepe Aguilar (Instagram)

A medida que crecía, Emiliano convivió con sus hermanos Ángela, Leonardo y Aneliz, hijos de la segunda esposa de Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez Alcalá. Sin embargo, al cumplir 18 años se mudó con su padre, lo que complicó la relación entre ambos.

“No habíamos vivido juntos más de tres meses. Él no conocía las reglas de la casa, y yo no lo conocía a él ni sabía con qué bagaje venía cargando”, señaló el patriarca de los Aguilar.

Peoe Aguilar y su familia (Instagram)

A diferencia de sus hermanos menores —Ángela, Leonardo y Aneliz—, quienes han estado bajo el ojo público bajo el cobijo del legado musical de su padre, Emiliano eligió alejarse tanto del género regional como de la esfera familiar. Optó por el rap y la música urbana, enfocado en una narrativa marcada por sus vivencias personales y sociales.

En el plano personal, Emiliano es papá de una niña llamada Aislín Ángela Aguilar. Aunque muchos pensaron que el nombre era un tributo a su hermana Ángela, no fue así. Según reveló en una entrevista, lo eligió inspirado en las palabras que le dijo un amigo cercano: “Tu hija será como un ángel en tu vida”.

Emiliano Aguilar y su hija Ángela (Instagram)

¿Por qué fue arrestado Emiliano Aguilar?

De acuerdo con informes de la BBC, en 2017, Emiliano Aguilar fue detenido en Estados Unidos por intentar ingresar ilegalmente a cuatro ciudadanos chinos. Aunque el joven pagó una fianza de 15 mil dólares y fue liberado, su abogado, Jeremy Warren, aseguró a la agencia AFP que “este caso no tiene nada que ver con Pepe Aguilar” y añadió que “José Aguilar es un hombre joven que se ocupará de este asunto en el tribunal, no en la prensa”.

Este episodio marcó un punto de quiebre que lo alejó aún más del núcleo familiar. Años después de la detención, el rapero relató que durante esa etapa, trabajó como albañil, plomero y obrero porque, destacó, nunca pidió ayuda económica a su papá: “Nunca le pedí ni un centavo. Me la rifé yo solo”, declaró en entrevista.