Ya es personal: Tras cancelación de su programa, Jimmy Kimmel está decidido a darle batalla a Donald Trump, aseguran

Donald Trump se burla de Jimmy Kimmel tras cancelación de su programa

Luego de que se confirmara la salida del aire del programa de Jimmy Kimmel, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social para celebrar este “logro”.

“Buenas noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene nada de talento y tiene peores ratings que incluso (Stephen) Colbert, si es que eso es posible”, escribió el mandatario estadounidense.

Donald Trump celebró la cancelación del programa de Jimmy Kimmel (LEON NEAL/Getty Images)

Trump no paró ahí y metió a su mensaje a otros dos conductores de programas nocturnos que también han sido críticos de sus gobiernos, Jimmy Fallon y Seth Meyers.

“Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Hazlo, NBC!”, añadió.