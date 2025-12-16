Todo lo que sabe hasta ahora sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner

Rob Reiner, de 78 años, era un director querido en la industria del cine, con éxitos como la parodia rockera "This is Spinal Tap", la aclamada comedia romántica "Cuando Harry encontró a Sally", el drama judicial "Cuestión de honor", y el clásico adolescente "Cuenta conmigo".

Michel Singer Reiner era una fotógrafa que colaboró con su esposo en su cinta de terror "Miseria" (1990).

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la muerte de la pareja y las circunstancias que rodean el caso.

Rob Reiner y Michele Singer Reiner. (Getty Images)

Llamada a la policía

La policía recibió una llamada para acudir a la casa de los Reiner en Brentwood, un lujoso vecindario de Los Ángeles, el domingo por la tarde. Informaciones preliminares apuntaban a que la llamada vino de dentro de la residencia.

Los cuerpos de Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida en la casa. Medios locales informaron que parecían haber sido acuchillados, y algunos portales detallaron que los habían degollado.

La policía investiga la muerte de Rob Reiner y Michele Reiner (AFP)

Los detectives no encontraron inicialmente señales de una entrada forzada.

TMZ, un medio dedicado al entretenimiento, dijo que la hija de los Reiner encontró los cuerpos, y le dijo a la policía que un miembro de la familia los había matado.