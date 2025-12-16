Toño Mauri celebra cinco años de su doble trasplante de pulmón

Toño Mauri cuenta con el apoyo de su familia

Además del productor, su hijo Antonio Mauri también recurrió a sus redes sociales para repostear el video y celebrar la vida de su padre, compartiendo una serie de fotografías que reflejan la nueva etapa que atraviesa su familia.

Toño Mauri. (Agencia México)

"Pa, un año más desde tu trasplante y sólo puedo decir gracias. Gracias por tu lucha, tu fe y tu amor inquebrantable. Gracias ma, familia y a todos los que oramos y acompañaron este camino. A los doctores, gracias por su vocación. Y por encima de todo, gracias a Dios. El hombre pone la batalla, pero Dios pone la victoria", escribió el actor.

El productor no tardó en responder el mensaje de su hijo : "Toño, gracias por ser mi compañero de viaje, gracias por todos los momentos que hemos vivido juntos y gracias a Dios por darme un hijo como tú que me da fuerza de seguir adelante, gracias por enseñarme a fortalecer mi fe. Te amo".

Otra integrante de la familia se unió a la celebración fue la actriz Graciela Mauri, hermana del actor, quien a través de su mensaje le agradeció al donador y a los doctores que le salvaron la vida a su hermano:

"Hoy es un día muy especial para toda mi familia. Hace 5 años Dios nos regaló un inmenso milagro. La vida de mi hermano Antonio Mauri. Gracias a cada doctor que luchó por tu vida y con todo mi corazón, gracias a tu donador por los pulmones y a su familia y a su familia que con ese regalo, no sólo te regalo la vida a ti Toño, sino a toda la familia", explicó la también actriz.