Toño Mauri celebra cinco años de su doble trasplante de pulmón

El actor y productor mexicano Toño Mauri celebró cinco años de haber recibido un doble trasplante de pulmón, procedimiento que le salvó la vida tras enfrentar severas complicaciones tras contraer Covid-19.
En diciembre de 2020, tras permanecer ocho meses hospitalizado, cuatro de ellos en coma, el actor recibió la noticia de que era candidato a un doble trasplante de pulmón. Luego de una larga lucha por recuperar su salud, finalmente ingresó al quirófano para recibir los órganos que le salvaron la vida.
Toño Mauri festeja 5 años de su doble trasplante de pulmón
Como lo ha hecho cada año desde diciembre de 2020, cuando se sometió a un doble trasplante de pulmón en el Hospital UF Health Shands tras sufrir graves complicaciones por Covid-19, Toño Maurirecurrió a su cuenta de Instagram para conmemorar un aniversario más de la cirugía que le salvó la vida.
El actor compartió un emotivo video en el que recordó cada etapa de su recuperación: "Gracias a Dios por estos 5 maravillosos años. Gracias a mis doctores, gracias a mi donador y a su familia. Gracias a los amigos y gracias a mi familia por hacer que cada día sea un regalo", escribió el actor.
Toño Mauri hizo una recapitulación de los momentos más difíciles de los ocho meses que permaneció hospitalizado. En el clip, el actor mostró la evolución de su salud tras el trasplante, desde sus primeros pasos durante la rehabilitación hasta el día en que finalmente salió del hospital.
Toño Mauri cuenta con el apoyo de su familia
Además del productor, su hijo Antonio Mauritambién recurrió a sus redes sociales para repostear el video y celebrar la vida de su padre, compartiendo una serie de fotografías que reflejan la nueva etapa que atraviesa su familia.
"Pa, un año más desde tu trasplante y sólo puedo decir gracias. Gracias por tu lucha, tu fe y tu amor inquebrantable. Gracias ma, familia y a todos los que oramos y acompañaron este camino. A los doctores, gracias por su vocación. Y por encima de todo, gracias a Dios. El hombre pone la batalla, pero Dios pone la victoria", escribió el actor.
El productor no tardó en responder el mensaje de su hijo : "Toño, gracias por ser mi compañero de viaje, gracias por todos los momentos que hemos vivido juntos y gracias a Dios por darme un hijo como tú que me da fuerza de seguir adelante, gracias por enseñarme a fortalecer mi fe. Te amo".
Otra integrante de la familia se unió a la celebración fue la actriz Graciela Mauri, hermana del actor, quien a través de su mensaje le agradeció al donador y a los doctores que le salvaron la vida a su hermano:
"Hoy es un día muy especial para toda mi familia. Hace 5 años Dios nos regaló un inmenso milagro. La vida de mi hermano Antonio Mauri. Gracias a cada doctor que luchó por tu vida y con todo mi corazón, gracias a tu donador por los pulmones y a su familia y a su familia que con ese regalo, no sólo te regalo la vida a ti Toño, sino a toda la familia", explicó la también actriz.