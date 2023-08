Bella Hadid regresa a trabajar tras su dura batalla contra la enfermedad de Lyme

Bella Hadid regresó a trabajar tras varios meses alejada de las pasarelas por la enfermedad de Lyme

"Primer día en el set tras cinco meses", escribió en una publicación que la retrata sentada en su silla de maquillaje, cantando y bailando despreocupadamente al ritmo de la canción Sprinter, de Dave y Central Cee.

Bella Hadid. (Getty Images)

Aunque su hermana mayor, la también modelo Gigi Hadid , tuvo que retractarse recientemente tras asegurar que Bella volvería más pronto de lo que se esperaba al trabajo, reconociendo después que se había precipitado y que, en último término, se trataba de una decisión que tendría que tomar ella, finalmente su primera predicción se ha hecho realidad.

Poco después de que Gigi informara a los internautas sobre el estado de salud de Bella, la propia modelo hizo acto de presencia en Instagram para explicar las razones sobre el medio año que ha pasado alejada del ojo público.

"Vivir en ese estado, que no paraba de empeorar con el tiempo y con el exceso de trabajo, sin olvidar que trataba de hacer que mi familia y la gente que me apoya estuviera orgullosa de mí, me pasó factura de una manera que ni siquiera puedo explicar. Pero les quiero decir: uno, que estoy bien y que no tienen de qué preocuparse. Dos, que no cambiaría nada de lo que tengo", señaló.