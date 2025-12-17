Camila Sodi recuerda el día en que su mamá, Ernestina Sodi, se casó en el funeral de su abuela

Camila Sodi recuerda cuando Ernestina Sodi se casó en el funeral de su abuela

Al hablar sobre la muerte y la manera en que su familia la afronta, Mara Patricia Castañeda recordó el día en que Ernestina Sodi se casó durante el velorio de su mamá: “Ella se casó encima del ataúd de tu abuela”, comentó la periodista.

Camia Sodi (Selene Alaide)

Fue entonces que Camila Sodi relató el inusual hecho que quedó marcado como una de las anécdotas más singulares de su historia familiar: "Eso no lo puse en el libro, porque dije ni Felini a creer esta historia, eso me da para otro libro" "Imagínate, sí es un detalle que no incluí en mi libro, pero mi mamá se casó en un velorio, en un funeral, en el de su mamá", recordó la actriz.

Ernestina Sodi (Getty Images)

"Titi lo vio normal", señaló Mara Patricia, a lo que Camila respondió: "Por supuesto, como lo pongo en el libro, mi mamá en Titilandia, vivía en un mundo como rosa, con ponys, unicornios, te lo juro, los pajaritos entraban y la vestían en la mañana, ella veía lo más hermoso en todo, en verdad había una ingenuidad de una manera, como de ver con mucha maravilla el mundo, algo como lo que yo tengo, esta parte en la que yo puedo y quiero ver la vida maravilla, es parte de haber vivido bajo la esfera de Titilandia".