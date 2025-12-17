Camila Sodi recuerda el día en que su mamá, Ernestina Sodi, se casó en el funeral de su abuela

Camila Sodi atraviesa por un buen momento profesional gracias al lanzamiento de su primer libro, El pequeño libro del duelo. A partir de este proyecto, la actriz ha hablado abiertamente sobre la muerte, un tema que, aseguró, siempre se abordó con naturalidad en su familia.
Durante una entrevista que le concedió a la periodista Mara Patricia Castañeda, el tema de la muerte llevó a la también cantante a recordar un episodio muy particular en la vida de su mamá, Ernestina Sodi, quien se casó con Mauricio Camps durante el velorio de su abuela Yolanda Miranda Mange, en mayo de 2011.
Camila Sodi recuerda cuando Ernestina Sodi se casó en el funeral de su abuela
Al hablar sobre la muerte y la manera en que su familia la afronta, Mara Patricia Castañeda recordó el día en que Ernestina Sodi se casó durante el velorio de su mamá: “Ella se casó encima del ataúd de tu abuela”, comentó la periodista.
Fue entonces que Camila Sodirelató el inusual hecho que quedó marcado como una de las anécdotas más singulares de su historia familiar: "Eso no lo puse en el libro, porque dije ni Felini a creer esta historia, eso me da para otro libro" "Imagínate, sí es un detalle que no incluí en mi libro, pero mi mamá se casó en un velorio, en un funeral, en el de su mamá", recordó la actriz.
"Titi lo vio normal", señaló Mara Patricia, a lo que Camila respondió: "Por supuesto, como lo pongo en el libro, mi mamá en Titilandia, vivía en un mundo como rosa, con ponys, unicornios, te lo juro, los pajaritos entraban y la vestían en la mañana, ella veía lo más hermoso en todo, en verdad había una ingenuidad de una manera, como de ver con mucha maravilla el mundo, algo como lo que yo tengo, esta parte en la que yo puedo y quiero ver la vida maravilla, es parte de haber vivido bajo la esfera de Titilandia".
Ernestina Sodi tenía una visión única de la vida
Camila Sodireconoció que su mamá tenía una visión única de la vida y explicó que este hecho refleja la manera en que su familia ha enfrentado el duelo: "Había cosas que para la gente normal, común, les parecía absurdo, '¿cómo está pasando una boda y un velorio al mismo tiempo?', es demasiado, hay historias muy intensas, pero cada familia tiene historias muy intensas. La realidad siempre supera la ficción".
La actriz explicó que en su familia la muerte siempre fue un tema presente en las conversaciones. Incluso, comentó que su mamá y su hermana tuvieron un emprendimiento relacionado con este tema: "En mi casa hablamos mucho de la muerte y no sólo eso, mi mamá y mi hermana tenían un negocio de ataúdes biodegradables y es en uno de esos ataúdes que enterramos a mi mamá".
Finalmente, la actriz reveló que Ernestina Sodi murió en paz: "Ella tenía una buena relación con el concepto muerte, porque ella se trabajó profundamente. Este libro está contado a través de su muerte, pero desde las enseñanzas que me deja, ella se preparó para irse ligera desde hace muchos años, fue una mujer que se fue auto actualizándose, no se quedaba estancada".
El testimonio de Camila Sodi se suma a las reflexiones que comparte en su libro, donde aborda la pérdida, el duelo y la sanación desde una perspectiva íntima, reafirmando que cada familia vive estos procesos de formas distintas y personales.