Michelle Salas preocupa al aparecer en muletas; esto se sabe sobre su estado de salud

Michelle Salas compartió que sigue lidiando con las secuelas que le dejó el accidente que sufrió en 2021 cuando tuvo que ser operada debido a que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, mientras practicaba esquí en Vail, Colorado.
Tras aquella cirugía, logró recuperarse. Sin embargo, ahora nuevamente presentó molestias en la misma pierna, situación que compartió con sus seguidores a través de recientes mensajes en redes sociales.
Michelle Salas sufre las secuelas de su accidente en la nieve
Michelle Salasexplicó que está recibiendo atención médica en la misma pierna que se lastimó mientras esquiaba y mostró algunos videos en los que aparece utilizando muletas para caminar.
“Es la operación más horrible y dolorosa, tediosa y la recuperación es una cosa que no se la deseo a nadie…”, explicó la modelo e influencer en el video que compartió en sus historias de Instagram.
Michelle explicó que, hace algunos meses, comenzó a sentir molestias en la misma rodilla. Según contó, durante una boda dio un mal paso y aunque en ese momento no sintió dolor, al día siguiente despertó con una fuerte inflamación que más tarde se confirmó como una lesión mayor.
“En noviembre, en una boda di un mal paso (no sentí nada en el momento), pero al siguiente día mi rodilla estaba inflamada, resulta que me lesioné el menisco…”, comentó.
Michelle Salas comentó que, tras el incidente, su rodilla quedó resentida y ha tenido que someterse a terapia física. Sin embargo, recientemente volvió a sufrir una lesión en la misma zona.
“Estaba sentada con las piernas estiradas y cuando me traté de reincorporar para volverme a acomodar, hice un movimiento raro con la rodilla y sonó: ‘Clac’ y se me quedó trabada, que no podía ni doblar completa ni estirar completa", recordó.
"Llevo unas buenas horas con mucho dolor, fui al fisio, me hicieron unas máquinas a ver si puedo lograr tener la opción de no tener que operarme”, dijo. “La vida cambia y te sorprende, pero gracias a Dios estoy bien, no me puedo quejar”, agregó.
Pese a la complicada situación que enfrenta, Michelle Salas la asume con una actitud positiva.
“Honestamente, como persona hiperactiva, esto es realmente duro para mí, pero estoy haciendo todo lo que pueda para evitar la cirugía”, contó.
“Aquí estoy, tomando esto día con día y tratando de ser positiva”, agregó en su mensaje, para luego agradecer las muestras de cariño que ha recibido.
¿Qué le pasó a Michelle Salas?
Fue en febrero de 2021, cuando después de algunos días ausente en sus redes sociales, Michelle Salas reapareció para compartir que sufrió una fuerte caída mientras esquiaba durante sus vacaciones en Vail, Colorado.
La influencer contó que estaba practicando cuando se resbaló y terminó en la sala de emergencias con una severa lesión en la rodilla.
"No soy de compartir este tipo de noticias pero sentí la necesidad de contárselos ya que será una recuperación muy larga y un poco tediosa. Hace unos días tuve un accidente esquiando y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha", contó en ese momento.
Fue entonces que reveló que tenía que someterse a una operación: "Gracias a Dios no pasó a mayores pero tendré una operación y varios meses de terapia por delante, que para alguien que ama hacer ejercicio y estar activo todo el tiempo no es tarea fácil", explicó.