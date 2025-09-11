Michelle Salas preocupa al aparecer en muletas; esto se sabe sobre su estado de salud

Michelle Salas sufre las secuelas de su accidente en la nieve

Michelle Salas explicó que está recibiendo atención médica en la misma pierna que se lastimó mientras esquiaba y mostró algunos videos en los que aparece utilizando muletas para caminar.

“Es la operación más horrible y dolorosa, tediosa y la recuperación es una cosa que no se la deseo a nadie…”, explicó la modelo e influencer en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Michelle Salas (Instagram)

Michelle explicó que, hace algunos meses, comenzó a sentir molestias en la misma rodilla. Según contó, durante una boda dio un mal paso y aunque en ese momento no sintió dolor, al día siguiente despertó con una fuerte inflamación que más tarde se confirmó como una lesión mayor.

“En noviembre, en una boda di un mal paso (no sentí nada en el momento), pero al siguiente día mi rodilla estaba inflamada, resulta que me lesioné el menisco…”, comentó.

Michelle Salas (Instagram)

Michelle Salas comentó que, tras el incidente, su rodilla quedó resentida y ha tenido que someterse a terapia física. Sin embargo, recientemente volvió a sufrir una lesión en la misma zona.

“Estaba sentada con las piernas estiradas y cuando me traté de reincorporar para volverme a acomodar, hice un movimiento raro con la rodilla y sonó: ‘Clac’ y se me quedó trabada, que no podía ni doblar completa ni estirar completa", recordó.

"Llevo unas buenas horas con mucho dolor, fui al fisio, me hicieron unas máquinas a ver si puedo lograr tener la opción de no tener que operarme”, dijo. “La vida cambia y te sorprende, pero gracias a Dios estoy bien, no me puedo quejar”, agregó.