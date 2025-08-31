Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal a nueve meses de su fallecimiento

Así recordó Michelle Salas a Silvia Pinal a nueve meses de su partida

Con una imagen de Silvia Pinal en su años de gloria, Michelle Salas expresó lo mucho que extraña a su bisabuela, además ha procurado mantener viva su presencia y recordar su legado durante estos meses.

"Ayer te soñé... una más de las miles de veces en estos 9 meses desde que partiste", escribió en la primera parte de este mensaje.

La hija de Stephanie Salas se sinceró sobre lo mucho que extraña a la matriarca de la familia. "No hay día en que no te piense bibis. En mi corazón sigues conmigo, abrazándome con esa calma inmensa que sólo tú sabías darme. Me haces mucha falta aquí", agregó.

Silvia Pinal y Michelle Salas. (Instagram)

Michelle Salas siempre mantuvo una relación cercana con su bisabuela, Silvia Pinal, y siempre procuraba visitarla en México. En septiembre de 2023, la modelo organizó una fiesta de cumpleaños para ella, donde la actriz aprovechó para bendecirla a ella y a su ahora esposo, Danilo Díaz Granados, debido a que por motivos de salud no pudo viajar a Italia y asistir a su boda.