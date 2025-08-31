Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal a nueve meses de su fallecimiento

Michelle Salasrecordó a su bisabuela, doña Silvia Pinal, a nueve meses de su fallecimiento, destacando el lugar especial que la actriz del cine mexicano sigue ocupando en su vida.
La influencer compartió con sus seguidores que, además de mantenerla presente en sus pensamientos, su abuela también se ha manifestado en sus sueños, un gesto que reafirma el vínculo cercano que siempre tuvieron.
Así recordó Michelle Salas a Silvia Pinal a nueve meses de su partida
Con una imagen de Silvia Pinal en su años de gloria, Michelle Salas expresó lo mucho que extraña a su bisabuela, además ha procurado mantener viva su presencia y recordar su legado durante estos meses.
"Ayer te soñé... una más de las miles de veces en estos 9 meses desde que partiste", escribió en la primera parte de este mensaje.
La hija de Stephanie Salas se sinceró sobre lo mucho que extraña a la matriarca de la familia. "No hay día en que no te piense bibis. En mi corazón sigues conmigo, abrazándome con esa calma inmensa que sólo tú sabías darme. Me haces mucha falta aquí", agregó.
Michelle Salas siempre mantuvo una relación cercana con su bisabuela, Silvia Pinal, y siempre procuraba visitarla en México. En septiembre de 2023, la modelo organizó una fiesta de cumpleaños para ella, donde la actriz aprovechó para bendecirla a ella y a su ahora esposo, Danilo Díaz Granados, debido a que por motivos de salud no pudo viajar a Italia y asistir a su boda.
Michelle Salas aprende a vivir sin Silvia Pinal
Hace dos meses, después de celebrar su cumpleaños número 36 en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, México, Michelle Salas regresó a Miami, donde aprovechó para realizar una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram
Durante la plática con sus seguidores, la modelo compartió que se dio cuenta de todas las bendiciones que la rodean, sin embargo, reconoció que la ausencia de su bisabuela, Silvia Pinal, fue el reto más grande que enfrentó este año.
"Este cumpleaños me puso a flor de piel. Me queda nada más agradecer tener una familia con salud, tener salud, tener un esposo increíble, tener un trabajo, poder seguir disfrutando a mi abuela", expresó.
Aún así, aseguró que sigue sintiendo cerca a doña Silvia: "Haber disfrutado a mi bisabuela 94 años que, aunque todos los días la extraño infinito me doy cuenta y digo ¿quién tuvo bisabuela y tatarabuela? y haber aprendido tanto de ella, haber vivido momentos tan entrañables e increíbles, haber compartido tanto con ella, eso no me lo quita nadie", añadió.
Sin embargo, también aceptó que durante todo este tiempo ha tenido que aprender a vivir sin ella: "Aunque me duela en el alma no tenerla físicamente para abrazarla todavía, sé que está siempre aquí y la extraño horrible", añadió.