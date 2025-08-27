Michelle Salas y su tío Alex Basteri están más unidos que nunca; esta foto lo dice todo

La cercana relación entre Michelle Salas y su tío Alejandro Basteri

La relación entre Michelle Salas y Alejandro Basteri no solo se basa en momentos importantes, sino en una cercanía constante. Desde que Michelle comenzó a fortalecer su vínculo con la familia paterna —incluido su papá Luis Miguel —, su tío Alejandro se ha mantenido como una figura presente y cercana en su vida.

A lo largo de los años, ambos han compartido diversos momentos familiares y sociales, lo cual se refleja en varias publicaciones en redes, donde se les ve disfrutando de cenas íntimas, conciertos, viajes, emotivos mensajes y eventos especiales.

Una prueba de su estrecha relación se dio en septiembre de 2023, cuando Alejandro Basteri y Michelle Salas celebraron juntos el 15 de septiembre en un concierto de Luis Miguel en Las Vegas, en donde fueron acompañados por sus respectivas parejas. Este evento fue especialmente significativo, ya que el cantante no había festejado esa fecha desde 2019.

Michelle Salas asiste al concierto de Luis Miguel en Las Vegas, Nevada. (Quién)

Antes del show, la familia de "El Sol" disfrutó de una cena en La Cave, un reconocido restaurante de la ciudad, lo que hizo de la reunión una noche aún más especial.

Por si fuera poco, en marzo del año pasado, cuando Alejandro Basteri compartió en sus historias de Instagram una foto de Michelle durante el after party de Vanity Fair, posterior a los premios Oscar. Orgulloso de su sobrina, el empresario no dudó en elogiarla con un mensaje cariñoso: “Bella mi sobrina, se merece varios Oscares”.

Alejandro Basteri presume con orgullo a su sobrina Michelle Salas. (Instagram)

Un año después de aquella publicación, Michelle Salas y su tío Basteri estuvieron presentes en el concierto número 100 del cantante, celebrado en Los Ángeles, marcando un momento significativo tanto en lo profesional como en lo personal para “El Sol”.

La influencer, quien ya había acompañado a su papá en otras fechas importantes, no dudó en brindarle su apoyo una vez más desde la primera fila, esta vez junto a su tío. Ambos aprovecharon el momento para tomarse una foto —compartida en las historias de la influencer— en la que también aparecen Mariana Otero, pareja de Basteri, y Danilo Díaz, esposo de Michelle.

Alejandro Basteri, Danilo Díaz, Michelle Salas y Mariana Otero en Los Ángeles. (Instagram)

Otro de los momentos más significativos entre sobrina y tío se dio en junio del año pasado, cuando el empresario publicó una foto junto a su sobrina durante un concierto de Luis Miguel que tuvo lugar en el estadio Santiago Bernabéu ubicado en Madrid, como parte de la más reciente gira del cantante.