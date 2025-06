Tras celebrar su cumpleaños, Michelle Salas habla de la ausencia de Silvia Pinal

Michelle Salas recuerda a su bisabuela Silvia Pinal

"Este cumpleaños me puso a flor de piel. Me queda nada más agradecer tener una familia con salud, tener salud, tener un esposo increíble, tener un trabajo, poder seguir disfrutando a mi abuela", compartió.

Silvia Pinal y Michelle Salas (Instagram)

A pesar de no tenerla físicamente, Michelle Salas aseguró que sigue sintiendo cerca a doña Silvia: "Haber disfrutado a mi bisabuela 94 años que, aunque todos los días la extraño infinito me doy cuenta y digo ¿quién tuvo bisabuela y tatarabuela? y haber aprendido tanto de ella, haber vivido momentos tan entrañables e increíbles, haber compartido tanto con ella, eso no me lo quita nadie", añadió.

Mientras conserva los recuerdos más lindos junto a su bisabuela en su corazón, también aceptó que durante todo este tiempo ha tenido que aprender a vivir sin ella: "Aunque me duela en el alma no tenerla físicamente para abrazarla todavía, sé que está siempre aquí y la extraño horrible", añadió.