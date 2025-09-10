Un nuevo comienzo: Pablo Lyle ya tiene trabajo asegurado en la televisión cuando recupere su libertad

Pablo Lyle ya tiene trabajo asegurado cuando salga en libertad

A inicios de 2023, Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de cárcel y ocho años más de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario que resultó de un enfrentamiento que tuvo en un incidente de tránsito ocurrido en octubre de 2019, en Miami.

Cuando a finales de 2026 o principios de 2027 finalmente recupere su libertad, el actor mexicano —quien actualmente tiene 38 años— cuenta con una red de apoyo que estará esperándolo, y entre ellos se encuentra el productor Juan Osorio, quien al hablar sobre el caso de Lyle, trató de ver el lado positivo.

El actor Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional (Jose A. Iglesias POOL/EFE/el Nuevo Herald POOL)

“Pablo es mi amigo, Pablo es una gente que creo en él y creo que esta gran experiencia le va a servir mucho para madurar y crecer”, aseguró Osorio.

Sobre si este episodio marcará para siempre al actor, comentó: “Ah, nunca se le va a olvidar. Nunca se le va a olvidar, pero su talento ahí está y creo que su público también lo apoya”.