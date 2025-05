Pablo Lyle tendría trabajo tras quedar libre y se aclara su fecha de liberación

¿Cuándo sale Pablo Lyle de la cárcel?

Ante la duda sobre el tiempo que Lyle continuará en la cárcel, Andrea Legarreta puntualizó que hasta el momento no ha habido ninguna modificación en este sentido.

“No, no es verdad. O sea, por lo pronto no, la fecha que tiene es diciembre o finales de año, del año que entra (2026). Esa es su fecha. Y esto es quitando los días que según el estado de Florida, va quitando por buen comportamiento. O sea, de acuerdo a la suma de los días, será finales de diciembre. Es importante también no especular”, agregó.

Pablo Lyle sería muy querido por su sencillez. (Getty Images)

En febrero de 2023, Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de cárcel, ocho de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario tras ser hallado culpable de homicidio involuntario. El incidente ocurrió en 2019 en Miami, cuando el actor golpeó a Juan Ricardo Hernández durante un altercado de tránsito, lo que ocasionó su fallecimiento días después.

Actualmente, Lyle cumple su condena en una prisión de Florida y se prevé que pueda recuperar su libertad a finales de 2026. Al término de su sentencia, deberá enfrentar un proceso migratorio que podría resultar en su deportación a México.