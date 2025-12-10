Sharon Osbourne revela las últimas palabras que Ozzy Osbourne le dijo antes de morir

Las últimas palabras que Ozzy Osbourne le dijo a su esposa Sharon Osbourne antes de morir

Sharon Osbourne, de 73 años, ha decidido abrir el capítulo más doloroso de su vida al recordar los últimos momentos junto a su difunto esposo Ozzy Osbourne, quien falleció en julio de este año.

Durante su participación en Piers Morgan Uncensored, Sharon relató con detalle la inquieta madrugada que precedió a la muerte de Ozzy.

“Estuvo levantándose al baño toda la noche… eran como las 4:30 a. m. cuando me dijo: ‘Despierta’. Le respondí: ‘Ya estoy despierta, me acabas de despertar’”, contó Sharon. Fue entonces cuando el “Príncipe de las Tinieblas” pronunció sus últimas palabras hacia ella: “Bésame”, recordó. “Y luego me dijo: ‘Abrázame fuerte’”.

"He said 'kiss me' and then he said 'hug me tight'..."



Sharon Osbourne describes her last moments with husband Ozzy, telling Piers Morgan he had 'vivid dreams' during his final week.



Full interview now available 👇



📺 https://t.co/Kh6Iuuvf9H@piersmorgan | @MrsSOsbourne pic.twitter.com/7yAQ6enZ7O — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) December 10, 2025

"No puedo evitar preguntarme si debí haberlo hecho. Si tan solo le hubiera dicho que lo amaba más. Si tan solo lo hubiera abrazado más fuerte. Y bajó, hizo ejercicio durante 20 minutos y falleció", dijo.

La matriarca dijo que gritó después de descubrir a Ozzy desplomado en el gimnasio de su casa.