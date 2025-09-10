Larry Ellison es el nuevo hombre más rico del mundo y deja atrás a su amigo Elon Musk

¿Quién es Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo que dejó atrás a su amigo Elon Musk?

Larry Ellison, de 81 años, cofundador de Oracle, se ubica desde hoy como la persona más rica del mundo, luego de ganar alrededor de 100,000 millones de dólares cuando las acciones de la compañía de software se dispararon luego de reportar ganancias masivas gracias a expectativas positivas por su infraestructura para inteligencia artificial, con contratos millonarios con OpenAI, Meta, Nvidia y proyectos como Stargate.

Ese aumento elevó la fortuna total de Ellison a unos 397,000 millones de dólares, en comparación con los aproximadamente 380,000 millones que tendría Elon Musk.

Larry Ellison (der.) dejó atrás a su amigo Elon Musk y se convirtió en el hombre más rico del mundo (Getty Images)

Larry Ellison y Elon Musk son amigos cercanos, y el jefe de Oracle a menudo ha acudido en ayuda de Musk durante períodos desafiantes en la carrera del magnate de Tesla. Invirtió más de 1,000 millones de dólares en la compra de Twitter por parte de Musk y formó parte de la junta directiva de Tesla durante muchos años.

Ellison, un partidario desde hace mucho tiempo del presidente Donald Trump, posee más del 40 por ciento del capital de Oracle, según S&P Capital IQ. La CEO de la compañía, Safra Catz, calificó el trimestre recién terminado como "asombroso" mientras la empresa firmó "cuatro contratos de miles de millones de dólares con tres diferentes clientes".