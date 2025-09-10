A un lado Elon Musk, porque hoy se dio a conocer que Larry Ellison es el nuevo hombre más rico del mundo. Un índice de riqueza de Bloomberg situó la fortuna de Ellison por encima de la de Musk, designando al cofundador de la empresa Oracle como el número uno en este momento.
Larry Ellison es el nuevo hombre más rico del mundo y deja atrás a su amigo Elon Musk
¿Quién es Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo que dejó atrás a su amigo Elon Musk?
Larry Ellison, de 81 años, cofundador de Oracle, se ubica desde hoy como la persona más rica del mundo, luego de ganar alrededor de 100,000 millones de dólares cuando las acciones de la compañía de software se dispararon luego de reportar ganancias masivas gracias a expectativas positivas por su infraestructura para inteligencia artificial, con contratos millonarios con OpenAI, Meta, Nvidia y proyectos como Stargate.
Ese aumento elevó la fortuna total de Ellison a unos 397,000 millones de dólares, en comparación con los aproximadamente 380,000 millones que tendría Elon Musk.
Larry Ellison y Elon Musk son amigos cercanos, y el jefe de Oracle a menudo ha acudido en ayuda de Musk durante períodos desafiantes en la carrera del magnate de Tesla. Invirtió más de 1,000 millones de dólares en la compra de Twitter por parte de Musk y formó parte de la junta directiva de Tesla durante muchos años.
Ellison, un partidario desde hace mucho tiempo del presidente Donald Trump, posee más del 40 por ciento del capital de Oracle, según S&P Capital IQ. La CEO de la compañía, Safra Catz, calificó el trimestre recién terminado como "asombroso" mientras la empresa firmó "cuatro contratos de miles de millones de dólares con tres diferentes clientes".
Larry Ellison: La increíble historia del hombre más rico del mundo
Larry Ellison nació en Nueva York el 17 de agosto de 1944 y fue entregado en adopción a su tía Lillian y a su tío Louis después de sufrir una neumonía en su infancia, según se ha reportado. Asimismo, la tensa relación que tuvo con su tío (quien lo menospreciaba) habría marcado profundamente la personalidad del empresario.
A inicios de la década de los sesenta, fue estudiante en la Universidad de Illinois y de la Universidad de Chicago, pero abandonó ambas. Con talento autodidacta para la programación, se mudó a California, trabajando en empresas como Ampex, donde se gestó su rol como cofundador de lo que hoy conocemos como Oracle.
En 1977, Larry Ellison, junto con Ed Oates y Bob Miner, fundó Software Development Laboratories, que al poco tiempo lanzó "Oracle", uno de los primeros sistemas de bases de datos relacionales comerciales usando el lenguaje de programación SQL. Según se ha dado a conocer, esto fue posible gracias a que se inspiró en un artículo del pionero de la programación de bases de datos, Edgar Frank Codd.
La empresa creció de manera vertiginosa. Salió a bolsa de valores en 1986 y en los años noventa se recuperó rápidamente tras una crisis de contabilidad y compró otras compañías estratégicas para afianzar su dominio en el software empresarial.
Las otras pasiones de Larry Ellison
Más allá del mundo tecnológico, Larry Ellison es conocido por su otras pasiones, que van desde la arquitectura hasta los deportes extremos. Es dueño y ha renovado distintas propiedades. Tiene una residencia estilo palacio japonés en California, la isla hawaiana de Lānaʻi, además de una serie de bienes raíces en distintas partes del mundo cuyo valor supera los mil millones de dólares, según reportes.
Amante del riesgo y la aventura, fue propietario del yate “Rising Sun” y llevó su pasión por la vela al extremo, al fundar Oracle Team USA, ganador de la America's Cup en 2010 y en 2013.
Larry Ellison también es piloto aviador. De acuerdo con medios estadounidenses, tiene varios aviones privados y jets de combate; además de ser descrito como alguien que vive obsesionado con mantenerse en forma.
En el terreno amoroso, Ellison también tiene un largo historial, ya que ha estado casado en varias ocasiones. Su primera esposa fue Adda Quinn (1967–1974); a ella le siguió Nancy Wheeler Jenkins (1977–1978); Barbara Boothe (1983–1986, con quien tuvo a sus hijos Megan y David, ambos productores de cine); Melanie Craft (2003–2010; cuya boda fue fotografiada por Steve Jobs), y una relación posterior con Nikita Kahn hasta 2020.
Entre sus amigos de más alto perfil se encuentran el fallecido Steve Jobs, Elon Musk y ha sido aliado de Donald Trump en distintos momentos.
Con información de AFP