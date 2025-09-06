Levi, el hijo de Matthew McConaughey, debuta en el cine junto a su papá en ‘The Lost Bus’

'The Lost Bus', una poderosa historia que une en la pantalla a Matthew McConaughey y su hijo mayor, Levi

Para las estrellas de Hollywood Matthew McConaughey y Jamie Lee Curtis (como productora) hacer una película sobre el incendio forestal más letal de la historia reciente de California fue algo muy personal por distintas razones.

Matthew McConaughey comparte créditos con su hijo mayor, Levi Alves McConaughey, en la película 'The Lost Bus', estrenada en el Festival de Cine de Toronto (Rodin Eckenroth/Getty Images)

The Lost Bus cuenta la desgarradora historia real de un conductor de autobús escolar que arriesgó su vida para salvar a 22 niños del fuego que arrasó en 2018 la ciudad de Paradise, a unos 240 kilómetros al norte de San Francisco.

El estreno de la película, el viernes en el Festival Internacional de Cine de Toronto, coincide con la reconstrucción en Los Ángeles tras los incendios que la devastaron en enero en enero pasado.

McConaughey, quien vivió durante años en Malibú, una ciudad costera de California regularmente azotada por las llamas, dijo que representar eventos tan reales es "una responsabilidad y un honor".

Camila Alves acompañó a su esposo a la premiere de 'The Lost Bus' en Toronto (Rodin Eckenroth/Getty Images)

"Esta va a ser una película de mucha acción, urgente, de alcance épico, donde el fuego es un depredador, como no se ha visto antes en el cine", aseguró el actor estadounidense a la AFP en el festival de Toronto, donde se presentó el largometraje. "Y va a ser una historia profundamente personal", añadió el ganador del Oscar, quien comparte créditos con su hijo mayor, Levi Alves McConaughey, de 17 años.

Jamie Lee Curtis, productora del film, vive en Pacific Palisades, la zona de Los Ángeles golpeada por las llamas en enero. Acaba de regresar a su casa, que resultó gravemente dañada. "Nos mudamos hace una semana", dijo a la AFP antes del estreno. "Es una película difícil de ver para las personas que han vivido o viven bajo la amenaza del fuego", comentó la ganadora del Oscar.