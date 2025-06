Alejandro Sanz desea darle la vuelta a la página a la polémica con Ivet Playà

Playà narró que conoció a Sanz cuando tenía 18 años, tras ser contactada por él a través de redes sociales. Según su testimonio, el cantante empezó a seguirla, comentaba sus publicaciones y finalmente la invitó a encuentros privados. A los 22 años, ella se mudó a Madrid para colaborar con su equipo, y fue entonces cuando, según sus palabras, la relación se volvió íntima y emocionalmente perjudicial.

Alejandro Sanz (Getty Images)

“Me siento engañada, utilizada, humillada. Lo que empezó como un sueño se convirtió en una pesadilla. Me di cuenta de que el Alejandro que yo idolatraba no existía”. Agregó que, después del inicio de su relación sexual con el artista, dejó de verlo como una figura admirable y comenzó a percibir lo que definió como manipulación emocional. “Él me ofreció un millón de euros como disculpa, pero nunca cumplió. Me prometió cosas que jamás llegaron”, aseguró en la entrevista.

El ambiente se volvió aún más tenso cuando Playà señaló que no era la única con este tipo de vivencias. “Hay personas que han vivido situaciones similares a las mías. Una de ellas lo define como un depredador sexual”, manifestó. Esta declaración provocó incomodidad inmediata en los conductores del programa, Santi Acosta y Beatriz Archidona.

“No hemos entendido cuál es el daño que has sufrido como para hacer estas denuncias públicas”, expresó Acosta. Archidona añadió: “Estamos hablando de una persona con una trayectoria pública. Si hay irregularidades, debes ir a un juzgado, no a un foro de televisión. Y si hablamos de ética, plantéate si es ético lo que estás haciendo”.

La entrevista fue cancelada poco después. “Ivet Playà, muchas gracias. Esta denuncia aquí no la puedes hacer”, dijo el presentador dando por concluida la entrevista.