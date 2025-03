Alejandro Sanz habla por primera de su romance con Candela Márquez

Alejandro Sanz habla de su romance con Candela Márquez

Alejandro Sanz no pudo negar lo enamorado y pleno que se encuentra en estos momentos de su vida gracias a la presencia de Candela Márquez en su vida.

“La verdad es de las cosas más bonitas que me han pasado últimamente. Una mujer que me hace sentir persona, me hace sentir querido y me hace sentir especial”, expresó el cantante. “Ella irradia felicidad y es dicharachera y es graciosa y me comprende".

Alejandro Sanz y Candela Márquez (GIORGIO VIERA/AFP)

Además, el cantante resaltó todo lo que ha aprendido durante el tiempo que llevan de relación. “Me ha enseñado que a veces, cuando se pueden explicar las cosas de una forma más tranquila, no necesitas correr. De hecho, se está muy bien enfrentando un problema con alguien al lado que te apoya. Todo eso me ha enseñado”, agregó el artista de 56 años.