Charlie Sheen admite que ha tenido experiencias íntimas con hombres

Charlie Sheen revela que ha tenido sexo con hombres

En entrevistas recientes con People y Good Morning America, Charlie Sheen reveló en qué momento experimentó sexualmente con hombres.

“Fue después de años de tener sexo con mujeres. Decidí probar algo nuevo. Le di la vuelta al menú”, dijo el actor, quien actualmente tiene 60 años.

Charlie Sheen (Charley Gallay/Getty Images for Project Angel Food)

Esta revelación, pieza central del documental de Netflix, se sitúa en un periodo oscuro cuando el antiguo protagonista de la serie Two and a half men era adicto al crack y su vida era una constante de otros excesos.

“Ahí nació, o ahí se encendió la chispa”, relató sobre el inicio de sus experiencias con hombres. “Fue raro, pero en gran parte fue muy divertido”, añadió el ex esposo de la actriz Denise Richards.

Charlie Sheen estuvo casado con la actriz Denise Richards (Kevin Winter/Getty Images)

Además, admitió que en ese tiempo también fue víctima de chantajes por parte de algunos de esos compañeros, que en su mayoría eran trabajadores sexuales.

En lo que representa una nueva etapa de su vida, Charlie Sheen no solo está dispuesto a relatar lo que vivió; también reflexiona sobre el peso de haberlo ocultado durante tanto tiempo.

Charlie Sheen con su tercera esposa, Brooke Mueller (Frazer Harrison/Getty Images)

“No voy a huir corriendo de mi pasado, ni a dejar que se apropie de mí”, declaró. “Es jodidamente liberador… solo hablar de las cosas. Un tren no atravesó un restaurante. Un puto piano no se cayó del cielo. Nadie entró a la habitación y me disparó”, aseguró con su característico sentido del humor.

Sus palabras, cargadas de ironía y crudeza, marcan el tono del documental, que no pretende absolverlo, sino retratarlo tal cual es: un hombre que ha vivido al límite y que ahora busca recuperar las riendas de su vida y ser él quien comparta éstas y otras vivencias.