Luego de que durante muchos años fue “chico rebelde” de Hollywood y de que estuvo casado en tres ocasiones, además de tener fama de mujeriego, ahora Charlie Sheen está preparado para narrar su historia sin tapujos y revelar —entre otras cosas— que ha tenido experiencias sexuales con hombres.
Charlie Sheen admite que ha tenido experiencias íntimas con hombres
El próximo 10 de septiembre, Netflix lanzará el documental biográfico en dos partes titulado aka Charlie Sheen, mientras que un día antes llegará a librerías la autobiografía del actor, The Book of Sheen.
Ambos trabajos prometen mostrar los episodios más polémicos de la vida del actor, incluyendo una confesión que ha sacudido a la industria.
Charlie Sheen mantuvo encuentros sexuales con hombres, algo que jamás había admitido públicamente.
En entrevistas recientes con People y Good Morning America, Charlie Sheen reveló en qué momento experimentó sexualmente con hombres.
“Fue después de años de tener sexo con mujeres. Decidí probar algo nuevo. Le di la vuelta al menú”, dijo el actor, quien actualmente tiene 60 años.
Esta revelación, pieza central del documental de Netflix, se sitúa en un periodo oscuro cuando el antiguo protagonista de la serie Two and a half men era adicto al crack y su vida era una constante de otros excesos.
“Ahí nació, o ahí se encendió la chispa”, relató sobre el inicio de sus experiencias con hombres. “Fue raro, pero en gran parte fue muy divertido”, añadió el ex esposo de la actriz Denise Richards.
Además, admitió que en ese tiempo también fue víctima de chantajes por parte de algunos de esos compañeros, que en su mayoría eran trabajadores sexuales.
En lo que representa una nueva etapa de su vida, Charlie Sheen no solo está dispuesto a relatar lo que vivió; también reflexiona sobre el peso de haberlo ocultado durante tanto tiempo.
“No voy a huir corriendo de mi pasado, ni a dejar que se apropie de mí”, declaró. “Es jodidamente liberador… solo hablar de las cosas. Un tren no atravesó un restaurante. Un puto piano no se cayó del cielo. Nadie entró a la habitación y me disparó”, aseguró con su característico sentido del humor.
Sus palabras, cargadas de ironía y crudeza, marcan el tono del documental, que no pretende absolverlo, sino retratarlo tal cual es: un hombre que ha vivido al límite y que ahora busca recuperar las riendas de su vida y ser él quien comparta éstas y otras vivencias.
Bajo la dirección de Andrew Renzi, aka Charlie Sheen se grabó durante más de un año y se basó en un proceso de confianza que tomó ocho meses. No hay actores ni recreaciones: todo el contenido es testimonial, con material de archivo y entrevistas con personas clave en la vida del actor.
En el documental que se estrena el 10 de septiembre en Netflix, participan Sean Penn, Denise Richards, Brooke Mueller, Jon Cryer, Chris Tucker, Heidi Fleiss e incluso su antiguo proveedor de drogas. Aunque su padre, Martin Sheen, y su hermano Emilio Estevez no aparecen frente a cámara, ambos apoyaron el proyecto y asistieron a la función privada.
Por otra parte, The Book of Sheen, la autobiografía del actor que saldrá a la venta en Estados Unidos el 9 de septiembre, complementa el documental con más detalles sobre su niñez en Malibu, su vertiginoso ascenso en Hollywood, sus múltiples matrimonios, su diagnóstico de VIH en 2015 y su batalla contra las adicciones.
También aborda los escándalos que lo alejaron de la industria, como su despido de Two and a Half Men, tras insultar públicamente al creador de la serie, Chuck Lorre.
Ambos proyectos buscan mostrar no solo al artista, sino al hombre tras la fama: sus equivocaciones, excesos, momentos de vulnerabilidad y su deseo de regresar a la actuación, ahora como un padre sobrio y consciente de su trayectoria.
Con información de Agencia México