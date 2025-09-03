Charlie Sheen anticipa las revelaciones más fuertes sobre su vida de adicciones y excesos

Charlie Sheen presentará su autobiografía, ‘The Book of Sheen’

Charlie Sheen está listo para presentar su autobiografía, The Book of Sheen, que ofrece una mirada íntima y directa a la vida de una de las figuras más controvertidas de Hollywood.

Charlie Sheen (Getty Images)

El libro cuenta con relatos personales sobre su infancia, su vínculo con su papá, Martin Sheen, sus inicios en el cine junto a Sean Penn, su participación en películas como Platoon, Wall Street, Hot Shots! y Scary Movie 3, su experiencia con el uso de crack y opiáceos y su proceso de rehabilitación.

Sheen explicó que decidió escribir el libro porque “mis historias se han contado durante demasiado tiempo a través de los ojos y las plumas de otros. Creo que ha llegado el momento de leer estas historias directamente del propio Sheen”.

A la par, estrenará el documental, Nombre Artístico: Charlie Sheen, que se estrenará en Netflix el próximo 10 de septiembre, donde de viva voz el actor contará su historia desde su infancia, sus primeros años de carrera, su ascenso en Hollywood, su escandalosa caída debido a sus excesos y el camino hacia su recuperación.

Sin embargo, haciendo a un lado su polémica vida, el documental presentará también un aspecto poco conocido en la carrera del actor: la labor filantrópica que ha mantenido lejos del ojo público durante varios años.