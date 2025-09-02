¿Por qué se dice que Donald Trump está muerto y un doble lo reemplaza?

¿Por qué se dice que Donald Trump está muerto?

A finales de agosto de 2025, el expresidente Donald Trump desapareció brevemente del radar y no hubo eventos públicos agendados el fin de semana del Día del Trabajo, lo que generó conjeturas masivas en redes sociales. Los hashtags #TrumpIsDead y #WhereIsTrump comenzaron a viralizarse, motivados también por comentarios inquietantes del vicepresidente J.D. Vance acerca de estar “preparado para asumir el liderazgo si ocurriera una tragedia”.

La especulación escaló aún más tras filtraciones sobre fotografías que mostraban moretones visibles en sus manos y tobillos hinchados, signos interpretados por muchos como señales serias de deterioro físico. A esto se sumaron teorías, memes y supuestas “predicciones de Los Simpson”.

Las “manos moradas” de Donald Trump

Desde febrero de 2025, Trump tiene un gran moretón en la mano derecha, mismo que trató de ocultar con maquillaje en varias ocasiones. Finalmente, el 25 de agosto, en una reunión con el presidente surcoreano, apareció sin maquillaje y el moretón fue visible.

La Casa Blanca y su médico, Sean Barbarella, aseguraron que el moretón era resultado de “irritación en los tejidos blandos por apretones de manos constantes” y por el uso de aspirina dentro de un régimen cardiovascular.

Desde hace meses, Donald Trump tiene un notorio moretón en sus manos. (AFP)

Además, se confirmó que Trump padece insuficiencia venosa crónica (CVI), una condición vascular común en personas mayores, que puede causar hinchazón en piernas, acumulación de sangre y moretones visibles.

La teoría del “doble” de Donald Trump

En este contexto, Trump "reapareció" públicamente jugando golf en Virginia, sin embargo, usuarios de X (antes Twitter) cuestionaron si el hombre en esas imágenes era realmente él. Alegaban notar diferencias en su mano —sin moretones ni maquillaje— en sus rasgos físicos y en su expresión corporal.

Las últimas apariciones de Donald Trump han despertado sospechas del uso de un doble. (AFP)

Las imágenes se volvieron virales, sin embargo, no hay ninguna prueba concreta de ello.