Los últimos días, las redes sociales se han visto inundadas por rumores sobre la supuesta muerte de Donald Trump. Hashtags como #TrumpIsDead y #WhereIsTrump se volvieron virales por la ausencia pública del expresidente estadounidense y una agenda oficial inusualmente silenciosa. Las especulaciones crecieron al punto de que algunos llegaron a especular que la Casa Blanca confirmaría en cualquier momento la noticia.
¿Por qué se dice que Donald Trump está muerto y un doble lo reemplaza?
¿Por qué se dice que Donald Trump está muerto?
A finales de agosto de 2025, el expresidente Donald Trump desapareció brevemente del radar y no hubo eventos públicos agendados el fin de semana del Día del Trabajo, lo que generó conjeturas masivas en redes sociales. Los hashtags #TrumpIsDead y #WhereIsTrump comenzaron a viralizarse, motivados también por comentarios inquietantes del vicepresidente J.D. Vance acerca de estar “preparado para asumir el liderazgo si ocurriera una tragedia”.
La especulación escaló aún más tras filtraciones sobre fotografías que mostraban moretones visibles en sus manos y tobillos hinchados, signos interpretados por muchos como señales serias de deterioro físico. A esto se sumaron teorías, memes y supuestas “predicciones de Los Simpson”.
Las “manos moradas” de Donald Trump
Desde febrero de 2025, Trump tiene un gran moretón en la mano derecha, mismo que trató de ocultar con maquillaje en varias ocasiones. Finalmente, el 25 de agosto, en una reunión con el presidente surcoreano, apareció sin maquillaje y el moretón fue visible.
La Casa Blanca y su médico, Sean Barbarella, aseguraron que el moretón era resultado de “irritación en los tejidos blandos por apretones de manos constantes” y por el uso de aspirina dentro de un régimen cardiovascular.
Además, se confirmó que Trump padece insuficiencia venosa crónica (CVI), una condición vascular común en personas mayores, que puede causar hinchazón en piernas, acumulación de sangre y moretones visibles.
La teoría del “doble” de Donald Trump
En este contexto, Trump "reapareció" públicamente jugando golf en Virginia, sin embargo, usuarios de X (antes Twitter) cuestionaron si el hombre en esas imágenes era realmente él. Alegaban notar diferencias en su mano —sin moretones ni maquillaje— en sus rasgos físicos y en su expresión corporal.
Las imágenes se volvieron virales, sin embargo, no hay ninguna prueba concreta de ello.
Reaparición y restauración de la rutina: un intento de desacreditar rumores
El sábado 30 de agosto, Trump fue vuelto a ver públicamente mientras iba a jugar golf, acompañado de su nieta, al Trump National Golf Course en Virginia. Esta aparición fue revestida como una “prueba de vida” frente a las especulaciones sobre su fallecimiento.
A la par, arranco una intensa actividad en Truth Social: más de 40 publicaciones en unas pocas horas, cubriendo temas desde política hasta anécdotas personales, junto con declaraciones sobre la seguridad en Washington, leyes electorales y críticas a fallas en la infraestructura de la Casa Blanca.
El rumor también pareció servirle como oportunidad: su equipo de campaña emitió comunicaciones jugando con el morbo, como el asunto de un mail que decía: “Quiero intentar llegar al cielo”, en tono irónico.
Es falso que Donald Trump ha muerto
Organismos de verificación y medios independientes confirmaron que Trump no ha muerto.