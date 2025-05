Shakira reveló por error el embarazo de Rihanna en la Met Gala

Durante la entrevista, a Shakira le preguntaron a quién tenía más ganas de ver en la gala: "A Rihanna. Quiero verla a ella con muchas ganas porque acabo de escuchar las noticias", respondió.

Posteriormente, el reportero le preguntó cuál era esa noticia, a lo que respondió: "¡Está embarazada!"

La cara de Shakira, segundos después de soltar la frase, lo decía todo: se tapó la boca, giró hacia su equipo y murmuró, entre risas nerviosas: “¿Se supone que no debía decir eso?”.

La escena, por supuesto, quedó grabada y no tardó en hacerse viral en redes sociales, con usuarios divididos entre el asombro y la ternura, entre la crítica por la "indiscreción" y la simpatía por la naturalidad del momento.



Singer Shakira shares she’s most excited to see Rihanna at the Met Gala. https://t.co/tqqBDhNFEW #MetGala pic.twitter.com/ZUOUs8h9i6

— NBC Los Angeles (@NBCLA) May 6, 2025