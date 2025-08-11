Publicidad

El mexicano Iñaki Godoy zarpa de nuevo con “One Piece”

El actor mexicano presentó el tráiler de 'One Piece 2' y Netflix confirma una tercera temporada. Descubre su historia, trayectoria y el futuro de la serie.
lun 11 agosto 2025 06:31 PM
El actor mexicano protagonizará una de las series más esperadas para los amantes del manga.

La espera y la emoción crece para los fans alrededor del mundo: durante el evento One Piece Day en Tokio, Netflix lanzó el primer tráiler oficial de la segunda temporada, titulada One Piece: Into the Grand Line.

Aunque el avance revela nuevos personajes como Smoker, Nico Robin y Miss Wednesday, así como escenarios emblemáticos como Loguetown y Reverse Mountain, no deja de llamarnos la atención la presencia protagónica del actor mexicano Iñaki Godoy quien interpreta a Luffy.

Además de estas imágenes que explorar en la acción de esta popular serie japonesa de manga y anime creada por Eiichiro Oda, la plataforma también confirmó la producción de una tercera temporada, con rodaje previsto en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, antes de que termine el año.

Quién es Iñaki Godoy

Iñaki Godoy Jasso nació el 25 de agosto de 2003 en Ciudad de México. Desde joven mostró interés por la actuación y debutó en televisión en 2016 en la serie Blue Demon. También han sido significativas sus apariciones en series como La querida del Centauro, ¿Quién mató a Sara? y The Imperfects.

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy en la segunda temporada de One Piece.
Este joven actor también es conocido por su incursión en el cine independiente Mexicano. En 2020 protagonizó ¡Ánimo Juventud! y participó en MexZombies y No abras la puerta.

Sin lugar a dudas, su salto a la fama global ocurrió en 2023, al interpretar a Monkey D. Luffy en la adaptación live-action de One Piece para Netflix, papel que lo colocó en el radar de Hollywood y de millones de fans en todo el mundo.

Qué es

One Piece

y por qué es tan popular

Basada en el manga de Eiichirō Oda, One Piece sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación pirata en busca del legendario tesoro del mismo nombre. La serie combina acción, humor y momentos emotivos, lo que la ha convertido en una de las franquicias más queridas a nivel mundial.

El anime de One Piece no se divide oficialmente en temporadas como otras series, en cambio, se organiza en sagas y arcos narrativos, sin embargo, para efectos prácticos se calculan 27 temporadas y 197 capítulos hasta el momento.

Primeras imágenes de One Piece, Into the Grand Line.
La adaptación live-action de Netflix, estrenada en agosto de 2023, recibió elogios por su fidelidad al espíritu del manga y por las actuaciones del elenco, especialmente la de Iñaki Godoy.

Con el estreno de la segunda temporada en el horizonte, planeada para 2026, y la tercera ya confirmada, el camino de Iñaki Godoy como Luffy promete seguir expandiéndose. Su carisma y entrega han conquistado tanto a los seguidores del manga original como a los nuevos espectadores de la serie.


