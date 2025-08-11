El mexicano Iñaki Godoy zarpa de nuevo con “One Piece”

La espera y la emoción crece para los fans alrededor del mundo: durante el evento One Piece Day en Tokio, Netflix lanzó el primer tráiler oficial de la segunda temporada, titulada One Piece: Into the Grand Line.

Aunque el avance revela nuevos personajes como Smoker, Nico Robin y Miss Wednesday, así como escenarios emblemáticos como Loguetown y Reverse Mountain, no deja de llamarnos la atención la presencia protagónica del actor mexicano Iñaki Godoy quien interpreta a Luffy.

Además de estas imágenes que explorar en la acción de esta popular serie japonesa de manga y anime creada por Eiichiro Oda, la plataforma también confirmó la producción de una tercera temporada, con rodaje previsto en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, antes de que termine el año.

