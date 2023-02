Bella Ramsay: La estrella de ‘The Last of Us’ que amamos en ‘Game of Thrones’

Bella Ramsey, Pedro Pascal y The Last of Us: Algo más que otra serie postapocalíptica

El gran impacto que The Last of Us ha tenido se debe al éxito del que goza el videojuego en el que se basó (y que en 2023 cumple 10 años de haber sido lanzado), pero sobre todo por la buena química de los personajes centrales. El rudo y atormentado Joel, interpretado por el chileno Pedro Pascal (estrella de The Mandalorian de Disney+), y la irreverente y audaz Ellie, a quien encarna la actriz británica Bella Ramsey.

El talento de esta joven de 19 años merece destacarse, ya que su interpretación va más allá de los arranques o actitud confrontativa que se puede esperar de un adolescente en la ficción, y logra construir un personaje al que le creemos que está saliendo a explorar el mundo por primera vez en su vida, luego de crecer en el encierro en un medio hostil, dadas las condiciones de supervivencia que enfrenta la humanidad en la historia.

Pedro Pascal y Bella Ramsey también actuaron -aunque no juntos- en 'Game of Thrones' (Getty Images)

¿Quién es Bella Ramsey?

Isabella May Ramsey, nombre real de la actriz Bella Ramsey, nació el 30 de septiembre de 2003 en Inglaterra. Desde muy pequeña comenzó a entrenarse y trabajar como actriz de teatro, para más tarde continuar con sus estudios en talleres de televisión. Fue en ese medio en el que destacó y enamoró a los fans de la saga al interpretar el personaje de la joven y valiente Lady Lyanna Mormont en la serie Game of Thrones, la joya de la corona de HBO, donde –por cierto– su actual coestrella, Pedro Pascal, también tuvo una destacada participación como el príncipe Oberyn Martell, aunque los personajes de ambos –sin entrar en detalles– murieron en distintas temporadas y circunstancias.

Ellie, el personaje adolescente a quien da vida la actriz Bella Ramsey en 'The Last of Us' (Instagram/The Last of Us, HBO)

Bella más tarde dio vida a la bruja Mildred Hubble (Mildred Embrollo) en la versión de 2017 de The Worst Witch, y ha participado en otras series como His Dark Materials, Becoming Elizabeth y Catherine Called Birdy; además de interpretar a Lorna Luft, hija de Judy Garland y media hermana de Liza Minelli en la película Judy, junto a la ganadora del Oscar, Renée Zellweger.