Kit Harington habla del ‘infierno’ que vivió tras protagonizar ‘Game of Thrones’

Kit Harington habló recientemente sobre su lucha con la fama después de interpretar a Jon Snow en Game of Thrones, situación que lo convirtió en un personaje reconocido y con millones de fans en todo el mundo pero también lo llevó a un infierno personal por la forma en que su salud mental quedó afectada.

“La gente me trataba como al personaje, que era un héroe y bueno. Pero en mi vida, personalmente, no me sentía así en absoluto. Y eso, creo, (me dejó) algún tipo de cicatriz psicológica. Estaba bebiendo mucho. Estaba pasando por adicción y todo lo que eso implica y escondiendo cosas de todo tipo. Y ese era el polo opuesto del personaje. Estaba jugando yo, que no sabía mentir”, aceptó el actor, quien prepara un spin off de la serie, centrado en la vida de Jon Snow tras los hechos que marcaron el final de Game of Thrones.