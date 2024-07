A pesar de todo, Shannen Doherty estaba agradecida por el tiempo que vivió

Así fueron los últimos meses de Shannen Doherty

Shannen Doherty se sometió a una operación a finales de 2023 para extirparle un tumor cerebral al que había bautizado con el nombre de Bob y, en aquel momento, declaró que trabajaba incansablemente para recuperar sus habilidades motoras y que "no se rendiría".

Shannen Doherty es recordada por el personaje de Brenday Walsh en la serie 'Beverly Hills, 90210' (Shutterstock)

En un episodio del podcast Let's Be Clear with Shannen Doherty, la inolvidable Brenda Walsh de Beverly Hills, 90210 relató sus batallas contra la salud e insistió en noviembre de 2023 que "no había terminado" de vivir. Tras darse a conocer su deceso, sus amigos y compañeros de la serie noventera que la llevó a la fama mundial le dedicaron emotivos mensajes de despedida.

Con información de Bang Showbiz