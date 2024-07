Revelan cómo fueron los últimos momentos de Shannen Doherty

A Shannen Doherty le extirparon el tumor cerebral

Shannen Doherty se sometió a una operación quirúrgica a finales del año pasado para extirparle un tumor cerebral al que había bautizado con el nombre de Bob, e insistió en su momento en que había trabajado incansablemente para recuperar sus habilidades motoras y se declaró "una persona que no se rinde".

Durante un episodio del podcast Let's Be Clear with Shannen Doherty, relató sus batallas e insistió hasta noviembre de 2023 en que "no había terminado" de vivir.

Shannen Doherty. (Getty Images)

"No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. No he terminado", dijo.