Shannen Doherty se divorció de Kurt Iswarienko un día antes de morir

Shannen Doherty habló abiertamente del cáncer

El año pasado, Shannen Doherty habló con People sobre su experiencia con la enfermedad. En 2015, la actriz fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez y estuvo en remisión desde 2017 hasta 2019, cuando el cáncer regresó (luego reveló que era cáncer metastásico en etapa 4).

La actriz de series como `Beverly Hills 90210´ y `Hechiceras´ contrajo nupcias con su novio, Kurt Iswarienko.

“Cuando te preguntas: ‘¿Por qué a mí? ¿Por qué me dio cáncer?’ y luego ‘¿Por qué volvió mi cáncer? ¿Por qué estoy en etapa 4?’, eso te lleva a buscar un propósito más grande en la vida”, explicó la intérprete.

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado de intentar cambiar las cosas para mejor”, dijo. “Simplemente no he terminado”.

Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de seno en 2015. (Earl Gibson III/Getty Images)

A pesar del diagnóstico, Doherty compartió su motivación para seguir adelante. En los meses previos a su muerte, la actriz de Charmed habló honestamente sobre su vida (pasada, presente y futura) en su podcast, Let's Be Clear, tanto en episodios en solitario como con invitados.

"No importa si tienes una enfermedad terminal o lo que sea, creo que sí, obviamente, debes vivir la vida al máximo y abrazarla mientras estás vivo", dijo Doherty. “Pero supongo que para mí es el cáncer lo que realmente me ha hecho hacer un balance de mi vida y cambiar mis prioridades”.