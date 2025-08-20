Andrés Tovar defiende a Maite Perroni tras meses de críticas y tensiones en torno a RBD

Andrés Tovar defiende a Maite Perroni de críticas y tensiones en torno a RBD

Durante meses, en redes sociales y medios de comunicación se ha especulado sobre la existencia de conflictos internos, malos tratos, abusos e incluso robos dentro del grupo RBD.

RBD hizo vibrar al público. (Alfonso Manzano)

Cansado de la desinformación y preocupado por los constantes ataques a la imagen y los valores de su esposa Maite, Tovar rompió el silencio a través de su cuenta en X. Publicó un mensaje claro y contundente, en el que, en primer lugar, desestimó las críticas infundadas hacia la mamá de su hija.

“NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene por qué. Vamos a resultados y números para que no se sigan avergonzando a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas que solo ocurren en sus cabezas”, escribió.

Además, Tovar lanzó un llamado directo a quienes hacen críticas destructivas y fomentan enfrentamientos innecesarios: “Atiendan a tiempo sus problemas de salud mental. Prioricen el amor por sí mismos y por sus familias. No peleen por alguien que ni los voltea a ver, ni busquen pleitos, la ficción está en la televisión”.

En la misma línea, reafirmó los valores de Maite al aclarar su postura ante cualquier posible proyecto relacionado con RBD: “Maite ama RBD, ama la música de RBD, ama a los fans de RBD. Pero en un proyecto en el que haya abusos, robos y malos tratos, no va a participar. Sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que a ella, por ser parte, le corresponde”.

RBD (CHINO LEMUS )

Por otro lado, el productor expuso datos concretos para demostrar el éxito innegable de Maite Perroni, tanto en la música como en la actuación, a pesar de que hace años no lanza nuevos temas ni ha actuado recientemente: “En la música: ella sola tiene BILLONES de vistas de su propia música, (aún cuando hace muchos años que no saca un tema nuevo, sigue en los primeros lugares en plataformas). En la actuación, sus telenovelas y sus series en plataformas como Amazon y Netflix, siguen entre las MÁS VISTAS por MILLONES con primeros lugares actualmente en todo el mundo. (Y tiene más de 3 años de no actuar)”.

Asimismo, el esposo de la actriz destacó la nueva etapa personal de su esposa como madre, y enfatizó en la felicidad y estabilidad que vive junto a su familia.