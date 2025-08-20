Tras meses de rumores sobre distanciamiento y problemas legales entre los integrantes de RBD, Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni , acudió a sus redes sociales para compartir un contundente mensaje público. Su propósito fue claro: desmentir las especulaciones que afectaban a su esposa y defender la integridad de su familia.
Andrés Tovar defiende a Maite Perroni tras meses de críticas y tensiones en torno a RBD
Durante meses, en redes sociales y medios de comunicación se ha especulado sobre la existencia de conflictos internos, malos tratos, abusos e incluso robos dentro del grupo RBD.
Cansado de la desinformación y preocupado por los constantes ataques a la imagen y los valores de su esposa Maite, Tovar rompió el silencio a través de su cuenta en X. Publicó un mensaje claro y contundente, en el que, en primer lugar, desestimó las críticas infundadas hacia la mamá de su hija.
“NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene por qué. Vamos a resultados y números para que no se sigan avergonzando a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas que solo ocurren en sus cabezas”, escribió.
Además, Tovar lanzó un llamado directo a quienes hacen críticas destructivas y fomentan enfrentamientos innecesarios: “Atiendan a tiempo sus problemas de salud mental. Prioricen el amor por sí mismos y por sus familias. No peleen por alguien que ni los voltea a ver, ni busquen pleitos, la ficción está en la televisión”.
En la misma línea, reafirmó los valores de Maite al aclarar su postura ante cualquier posible proyecto relacionado con RBD: “Maite ama RBD, ama la música de RBD, ama a los fans de RBD. Pero en un proyecto en el que haya abusos, robos y malos tratos, no va a participar. Sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que a ella, por ser parte, le corresponde”.
Por otro lado, el productor expuso datos concretos para demostrar el éxito innegable de Maite Perroni, tanto en la música como en la actuación, a pesar de que hace años no lanza nuevos temas ni ha actuado recientemente: “En la música: ella sola tiene BILLONES de vistas de su propia música, (aún cuando hace muchos años que no saca un tema nuevo, sigue en los primeros lugares en plataformas). En la actuación, sus telenovelas y sus series en plataformas como Amazon y Netflix, siguen entre las MÁS VISTAS por MILLONES con primeros lugares actualmente en todo el mundo. (Y tiene más de 3 años de no actuar)”.
Asimismo, el esposo de la actriz destacó la nueva etapa personal de su esposa como madre, y enfatizó en la felicidad y estabilidad que vive junto a su familia.
Andrés Tovar responde a las críticas sobre su relación con Maite Perroni
En el mismo mensaje, Andrés Tovar también abordó directamente las críticas que han perseguido su relación con Maite Perroni desde el inicio. Ante las insinuaciones de que su romance habría comenzado mientras él aún estaba casado, el productor fue claro al aclarar los hechos:
“Ella nada tuvo que ver, YO decidí terminar mi relación y mi trabajo anterior en tiempo y forma porque en ambos no se respetaron acuerdos ni era feliz, por mi propia voluntad", dijo refiriéndose a su vínculo anterior y descartando que Maite haya influido en esa decisión.
Además, señaló que su silencio se debió a la invasión a su privacidad y que ahora, ante nuevas agresiones, buscaba defender ese derecho: “No es un tema de dinero, es un tema de respeto y vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Seguro ahora van a alegar libertad de expresión. Bueno, pues su libertad termina donde empieza mi derecho”.
La relación de Maite Perroni y Andrés Tovar
Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron su romance en 2021. En ese momento surgieron críticas porque se especuló que Tovar aún mantenía una relación con la actriz Claudia Martín, su entonces esposa. Tanto Perroni como Tovar negaron haber iniciado su relación mientras él seguía casado.
Con el tiempo, la pareja consolidó su relación, se casaron en 2022 y posteriormente se convirtieron en padres. Desde entonces, han optado por mantener una postura discreta en lo personal y han respondido públicamente solo en momentos puntuales, buscando proteger su relación y a su familia de la especulación mediática.