Poco antes de morir, Shannen Doherty reveló su última voluntad

Shannen Doherty aseguró que nunca se sintió aceptada

Shannen también dijo que vivir con cáncer había alterado su forma de pensar sobre la vida.

"Lo más bonito de todo es que te vuelves tan sensible que abres los ojos a todo lo que te rodea, a la gente, a sus reacciones, a lo que puedes hacer para mejorar el mundo, a pensar en tu propósito aquí. Porque creo que he luchado con eso toda mi vida, siendo una niña actriz y luego creciendo como actriz".

Shannen Doherty (Getty Images)

Nunca sentí que me aceptaran. Yo siempre miraba al equipo de 'Friends' y me decía: 'Oh Dios mío. Quiero salir con Jen Aniston y Courteney Cox. Pero también pensaba: '¿Por qué nadie me acepta, y por qué siempre me llaman la chica mala?'. Para mí, el cáncer abrió mis ojos. En algún momento pensé: 'No necesito salir con ninguna de esas personas. Necesito asegurarme de que soy feliz y de que vivo lo mejor que puedo mientras estoy viva'", agregó.