Shannen Doherty habla de la infidelidad de su ex en plena lucha contra el cáncer

Este fue el tema que abordó en el último episodio de su podcast Let's Be Clear With Shannen Doherty, y aunque no mencionó a nadie directamente, todo el mundo sabe que ella acusó a su ex esposo Kurt Iswarienjo de haber mantenido un romance con su agente antes de su divorcio en abril de 2023, mientras ella se preparaba para someterse a una nueva operación como parte del tratamiento que sigue recibiendo para el cáncer que padece.

"Sé que para mí, personalmente, ha sido muy duro descubrir que alguien con quien tenía una relación tuvo no sólo una aventura... Fueron como muchas, muchas aventuras. Así que para mí, eso es... difícil de entender", admitió, sin mencionar ningún nombre.

Shannen Doherty y Kurt Iswarienko (Instagram)

Lo peor en su caso, fue que aquella traición hizo que se cuestionara todos los años que había pasado con aquel hombre y que empezara a preguntarse si alguna vez la había respetado de verdad.

"Si no me respetas desde el primer día, ¿por qué te casarías conmigo? ¿Por qué te comprometerías en una relación si ni siquiera pudiste ser leal desde, creo, casi un año y medio después de casarnos o algo así?", agregó.