Shakira y Gerard Piqué cortan otro vínculo y siguen borrando su pasado en común

Shakira y Gerard Piqué venden la mansión en la tenían planeado vivir

La propiedad formaba parte de un ambicioso complejo residencial que la expareja había planificado durante su relación: tres viviendas interconectadas rodeadas de jardines, alberca, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y terrazas con vistas privilegiadas.

Diseñado por la arquitecta Mireia Admetller y terminado en 2012, este espacio simbolizaba su plan de hogar familiar conjunto.

Shakira y Piqué (Getty Images)

Sin embargo, la ruptura interrumpió el desarrollo del proyecto; la tercera casa, la que finalmente se vendió, quedó a la mitad de la remodelación y nunca llegó a unirse al resto del conjunto.

Durante el largo proceso de venta, se reportaron tensiones entre la ex pareja. Mientras Shakira exigía mantener un precio elevado, cerca de 12 millones de euros por todo el complejo, Piqué buscaba acelerar la operación, dispuesto a aceptar entre 6 y 10 millones, según fuentes cercanas. Incluso se llegaron a calificar las ofertas más bajas como “una auténtica miseria”.