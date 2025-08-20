Tras casi tres años desde su mediática ruptura, Shakira y Gerard Piqué han dado un paso más en la disolución del patrimonio que tenían en conjunto: la venta de una impresionante mansión en Esplugues de Llobregat por un costo superior a los 3 millones de euros.
Shakira y Gerard Piqué cortan otro vínculo y siguen borrando su pasado en común
Shakira y Gerard Piqué venden la mansión en la tenían planeado vivir
La propiedad formaba parte de un ambicioso complejo residencial que la expareja había planificado durante su relación: tres viviendas interconectadas rodeadas de jardines, alberca, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y terrazas con vistas privilegiadas.
Diseñado por la arquitecta Mireia Admetller y terminado en 2012, este espacio simbolizaba su plan de hogar familiar conjunto.
Sin embargo, la ruptura interrumpió el desarrollo del proyecto; la tercera casa, la que finalmente se vendió, quedó a la mitad de la remodelación y nunca llegó a unirse al resto del conjunto.
Durante el largo proceso de venta, se reportaron tensiones entre la ex pareja. Mientras Shakira exigía mantener un precio elevado, cerca de 12 millones de euros por todo el complejo, Piqué buscaba acelerar la operación, dispuesto a aceptar entre 6 y 10 millones, según fuentes cercanas. Incluso se llegaron a calificar las ofertas más bajas como “una auténtica miseria”.
La mansión en la que nunca vivieron Shakira y Gerard Piqué
Finalmente, tras una negociación prolongada y discreta, la tercera vivienda fue vendida por más de 3 millones de euros. Las otras dos propiedades principales del complejo siguen en el mercado con un precio conjunto estimado de casi 11 millones de euros.
La gestión de la venta se llevó de forma muy discreta, sin publicaciones en portales inmobiliarios ni agencias externas. En su lugar, todo el proceso está controlado por una sociedad liderada por Joan Piqué, papá del excampéon del Barcelona.
La operación simboliza el cierre de un capítulo importante en la vida de Shakira y Piqué: un espacio que fue centro de infancia, familia y proyectos comunes, hoy desmantelado en paralelo a sus trayectorias personales separadas.
Actualmente, Shakira reside en Miami con sus hijos Milan y Sasha, focalizada en su carrera musical, mientras que Piqué continúa su labor empresarial desde Barcelona, al frente de su compañía Kosmos y con frecuentes viajes a Estados Unidos para asuntos de custodia compartida